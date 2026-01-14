Головна Київ Новини
На Оболоні під час розвантаження генератора загинув працівник «Київтеплоенерго»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Оболоні під час розвантаження генератора загинув працівник «Київтеплоенерго»
На Оболоні під час розвантаження генератора загинув працівник «Київтеплоенерго»
фото: kyivcity.gov.ua

Трагедія сталась в Оболонському районі столиці

Увечері, 14 січня у Києві сталася трагічна подія: під час розвантаження генераторного обладнання для забезпечення теплопостачання житлових будинків загинув співробітник комунального підприємства «Київтеплоенерго». Про це повідомляє КМДА, пише «Главком».

У повідомленні зазначається, що комунальні служби працюють у надскладних погодних умовах та під значним навантаженням, не шкодуючи зусиль заради стабільного надання послуг мешканцям міста. 

«На жаль, це дається взнаки. Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу «Київтеплоенерго»», – додали в КМДА.

Варто зазначити, що після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. 

Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці. Окрема увага була приділена ситуації в Києві.

Зеленський повідомив, що буде утворений штаб для координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. 

