На Оболоні під час розвантаження генератора загинув працівник «Київтеплоенерго»

Трагедія сталась в Оболонському районі столиці

Увечері, 14 січня у Києві сталася трагічна подія: під час розвантаження генераторного обладнання для забезпечення теплопостачання житлових будинків загинув співробітник комунального підприємства «Київтеплоенерго». Про це повідомляє КМДА, пише «Главком».

У повідомленні зазначається, що комунальні служби працюють у надскладних погодних умовах та під значним навантаженням, не шкодуючи зусиль заради стабільного надання послуг мешканцям міста.

«На жаль, це дається взнаки. Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу «Київтеплоенерго»», – додали в КМДА.

Варто зазначити, що після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці.

Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці. Окрема увага була приділена ситуації в Києві.

Зеленський повідомив, що буде утворений штаб для координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно.