Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…
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Фото: Київ оперативний
Наслідки ДТП на Новоірпінській трасі
Окрім загиблого є також потерпілі
На Новоірпінській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це інформує «Київ оперативний».
За його даними, аварія сталася біля житлового масиву Ірпеня Романівки.
«Відомо, що окрім загиблого є також потерпілі. На місці працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС та лікарі. За неперевіреною інформацією, чоловіки намагалися перебігти дорогу», - сказано у повідомленні.
Деталі аварії встановлюються.
Нагадаємо, у Києві автомобіль з дитиною в'їхав у зупинку.