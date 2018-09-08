  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…

    • Розсилка
    Наслідки ДТП на Новоірпінській трасі - Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…
    Фото: Київ оперативний
    Наслідки ДТП на Новоірпінській трасі

    Окрім загиблого є також потерпілі

    На Новоірпінській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це інформує «Київ оперативний».

    За його даними, аварія сталася біля житлового масиву Ірпеня Романівки.

    «Відомо, що окрім загиблого є також потерпілі. На місці працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС та лікарі. За неперевіреною інформацією, чоловіки намагалися перебігти дорогу», - сказано у повідомленні.

    Деталі аварії встановлюються.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…
    Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…
    Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…
    Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…
    Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…
    Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…
    Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…
    Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…
    Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…
    Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…

    Нагадаємо, у Києві автомобіль з дитиною в'їхав у зупинку.

    Читайте також
    ДТП Київ автомобіль аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ