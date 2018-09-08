Моторошна смертельна ДТП під Києвом. Чоловіки перебігали дорогу, але…



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Фото: Київ оперативний Наслідки ДТП на Новоірпінській трасі

Окрім загиблого є також потерпілі

На Новоірпінській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це інформує «Київ оперативний».

За його даними, аварія сталася біля житлового масиву Ірпеня Романівки.

«Відомо, що окрім загиблого є також потерпілі. На місці працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС та лікарі. За неперевіреною інформацією, чоловіки намагалися перебігти дорогу», - сказано у повідомленні.

Деталі аварії встановлюються.

Нагадаємо, у Києві автомобіль з дитиною в'їхав у зупинку.