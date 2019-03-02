На Вінниччині селянин на автомобілі збив жінку та втік з місця ДТП



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Пошкоджену під час аварії іномарку від поліції ховав у гаражі

В останній день зими на Вінниччині сталася ДТП, винуватиць якої втік з місця пригоди, покинувши 55-річну травмовану жінку на дорозі. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, аварія сталася 28 лютого поблизу села Мала Ростівка Оратівського району близько 22.30.

Під коліса автомобіля потрапила місцева жінка, яку після ДТП довелося госпіталізувати до місцевої лікарні.

«Поліцейські встановили особу водія-втікача та місцезнаходження його автомобіля. 41-річний правопорушник, житель сусіднього села, спочатку заперечував свою причетність до автопригоди та відмовлявся розповідати, де знаходиться його автомобіль. Зібрані слідчими докази змусили підозрюваного зізнатись у вчиненому та показати свій легковик. Іномарку, з пошкодженнями характерними для ДТП, він заховав у гаражі», - розповіли у поліції.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. У відділі комунікації ГУ НП області наголошують, що остаточна правова кваліфікація діям чоловіка буде надана після проведення віх необхідних експертиз.

Джерело: naparise.com