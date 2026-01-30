У Києві знайдено муміфіковане тіло чоловіка, якого роками ніхто не шукав

Правоохоронців викликали працівники комунальних служб, щоб ті були присутні під час аварійного відкриття дверей

У Голосіївському районі Києва в зачиненій та захаращеній квартирі виявлено муміфіковане тіло чоловіка. За попередньою інформацією, це власник житла, якого сусіди востаннє бачили кілька років тому. Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції, інформує «Главком».

Правоохоронців викликали працівники комунальних служб, щоб ті були присутні під час аварійного відкриття дверей.

«Це було необхідно для проведення ремонтних робіт. Після того, як вдалося потрапити у приміщення, комунальники виявили муміфіковане тіло власника житла, 1947 року народження», – розповіли у поліції.

На відео, що з’явилися у соцмережах, видно, що тіло киянина знайшли посеред куп сміття майже біля вхідних дверей захаращеної квартири.

Мешканці будинку зазначають, що бачили чоловіка востаннє ще наприкінці 2021-го або на початку 2022 року. Скільки саме часу померлий пробув у квартирі та що стало причиною трагедії, наразі встановлюють експерти.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «природна смерть».

