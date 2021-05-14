Соратник Кличка обіцяє назвати ворогів мера та його партії

Оточення Зеленського «робить якісь неправильні речі», вважає Артур Палатний

Голова виконавчого комітету партії «Удар» Артур Палатний вважає політичним тиском останні обшуки у нього та в комунальних підприємствах і департаментах КМДА та пов’язує його з Банковою. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Комусь не подобається те, що Кличко є самостійною всеукраїнською політичною фігурою, а не тільки успішним міським головою. Коли він переобирався, понад половина киян віддали за нього свої голоси. А це - найголовніший показник впливовості політика. Я переконаний, що багатьом сьогодні не подобається розвиток нашої політичної сили, який залежить від лідера. У нас політсила лідерського типу, як і більшість, які є в нинішньому українському парламенті», – зазначив Палатний.

На його думку, основні вороги партії «Удар» – це «ті політики, які не мають такого особистого рейтингу, який має Кличко, люди, які бояться конкуренції і псевдополітики, які не хотіли би бачити сильного всеукраїнського лідера». «Думаю, скоро ми пройдемося і по персоналіях», – заявив Палатний.

При цьому, на його думку, президент Володимир Зеленський не входить до переліку ворогів партії «Удар». «З того, як поводиться Офіс президента, створюючи такі абсолютно безглузді ситуації, робіть висновки самі. Я не думаю, що пан Зеленський заглиблюється у питання відродження партії «Удар». Думаю, це його оточення робить якісь неправильні речі», – сказав Палатний.

Нагадаємо, 12 травня правоохоронці прийшли з обшуками додому до голови виконавчого комітету партії «Удар» Артура Палатного.

Також протягом останніх днів на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.