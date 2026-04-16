Трамп заявив, що має право не погоджуватися з Папою Римським щодо війни в Ірані

Раніше Лев XIV заявив, що Бог відкидає молитви тих, хто розпалює та веде війни

Президент США Дональд Трамп підкреслив, що має право на власну позицію, яка відрізняється від поглядів Папи Римського стосовно воєнного конфлікту між Сполученими Штатами та Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Під час спілкування з пресою він зазначив, що попри публічну дискусію з понтифіком Левом XIV, кожен має право вільно висловлювати свої думки.

Трамп аргументував свою політику серйозністю загроз з боку Тегерана, зауваживши, що релігійний лідер повинен усвідомлювати складність та жорстокість сучасного «реального світу». Президент додав, що хоча він особисто не зустрічався з Папою, він вважає його «чудовою людиною», але залишається при своїй думці щодо стратегії США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані. Лідер США також підкреслив, що не підтримує позицію понтифіка щодо Ірану та інших міжнародних питань.

Як відомо, Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації президента США Дональда Трампа і не змінить своєї позиції щодо війни та миру. Про це він сказав журналістам під час перельоту до Алжиру.

Понтифік наголосив, що не розглядає свою роль як політичну та не має наміру вступати у конфлікт із американським лідером.