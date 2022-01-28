Ціни на продукти в Києві: що подорожчало найбільше

На споживчому ринку столиці в грудні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,1%

Найбільше, на 13,6% та 11,1% подорожчали яйця та овочі

Індекс споживчих цін (ІСЦ) Києва в грудні 2021 року у порівнянні з листопадом становив 100,3%. Найбільше подорожчали яйця та овочі. Такі дані повідомляються в інформаційному бюлетені Головного управління статистики Києва.

«На споживчому ринку столиці в грудні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 13,6% та 11,1%) подорожчали яйця та овочі. На 6,1–0,3% зросли ціни на молоко, макаронні вироби, сир і м’який сир (творог), безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, масло», – йдеться в документі.

Водночас на 4,3–0,7% подешевшали соняшникова олія, фрукти, цукор, хліб. А от ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%. При цьому тютюнові вироби подорожчали на 1,4%, алкогольні напої подешевшали на 0,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 7,4%, у т.ч. одяг – на 8,8%, взуття – на 6,1%.

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