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Справа про зловживання у сфері перевезень: заступник Кличка пройшов поліграф

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Справа про зловживання у сфері перевезень: заступник Кличка пройшов поліграф
Усов підозрюється у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі
фото: з відкритих джерел

Внутрішній аудит ситуації щодо підпорядкованих підрозділів та комунальних установ триває

У межах розслідування справи про зловживання у сфері перевезень заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов успішно пройшов експертизу з використанням поліграфа. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Щоб остаточно зняти будь-які підозри, я добровільно пройшов експертизу із застосуванням поліграфа. Питання дуже прямі і чіткі. Брав/не брав? Давав команди чи не давав? Обговорював чи не обговорював? Результати – однозначні. Спойлер – вони протилежні зливам, поширюваним ДБР», – написав Усов.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, представники ДБР повернули його особисті кошти як такі, що не мають жодного стосунку до кримінального провадження. 

Зазначимо, що внутрішній аудит ситуації у підпорядкованих підрозділах та комунальних установ триває. Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури, відповідальний за напрям пасажирських перевезень і якому була оголошена підозра, залишив посаду. 

Нагадаємо, 4 червня, працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у заступника голови Київської міської державної адміністрації Костянтина Усова. Його підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі.

Раніше «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій повідомляв, що заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов задекларував 1,92 млн грн стипендії за 2022 рік, отриманої у Гарвардському університеті.

Нагадаємо, 5 липня 2022 року Костянтин Усов повідомив про виїзд до США, де він мав навчатись на факультеті державного управління Гарвардського університету один рік. 

Нині на сторінці заступника Кличка й узагалі немає ніяких дописів, окрім відміток про місця роботи. Так, останнє оновлення датується ще 2021 роком – про початок роботи у КМДА.

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Теги: розслідування Telegram КМДА Віталій Кличко Державне бюро розслідувань

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