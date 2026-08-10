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Сталкер з Києва, який роками переслідував жінок, отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сталкер з Києва, який роками переслідував жінок, отримав підозру
Наразі потерпілими у справі визнано 11 жінок
фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Чоловіка оголошено у розшук

У Києві 34-річному чоловікові заочно повідомили про підозру у порушенні недоторканності приватного життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

«За процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури міста Києва 34-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру у незаконному зберіганні та використанні конфіденційної інформації про жінок, з якими він знайомився та намагався підтримувати спілкування попри їх спроби припини будь-які контакти. Його дії кваліфіковано як порушення недоторканності приватного життя (ч. 2 ст. 182 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Сталкер з Києва, який роками переслідував жінок, отримав підозру фото 1
Сталкер з Києва, який роками переслідував жінок, отримав підозру фото 2

Зазначається, що наразі потерпілими у справі визнано 11 жінок, з якими підозрюваний знайомився у різні роки, починаючи з 2017 року. Після того, як жінки не хотіли подальшого спілкування, чоловік наполегливо писав, починав шукати їхні сторінки у соцмережах, вивчав звички, уподобання, а згодом намагався увійти в їх облікові записи в сервісах онлайн-банкінгу, месенджерах, мобільних застосунках, сервісах доставки, службах таксі. При цьому потерпілі отримували постійні повідомлення про те, що хтось намагається отримати доступ до їхніх акаунтів.

«Декому з жінок чоловік надсилав повідомлення, в яких погрожував оприлюднити їх особисту інформацію, а також замовляв на їхні номери та адреси доставку дорогих товарів. Позбутися надокучливого знайомого жінкам не вдавалося роками. Наразі відомо, що чоловік у лютому 2024 році виїхав за кордон і з того часу до України не повертався. Його оголошено у розшук», – додала прокуратура.

Правоохоронці наголошують: «Водночас якщо ви або ваші близькі стали жертвами аналогічних протиправних дій з боку цього киянина, повідомляйте про такі факти Солом’янське УП ГУНП у м. Києві, яке здійснює досудове розслідування».

Нагадаємо, у червні столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом систематичного переслідування жінок одним із місцевих мешканців.

Киянки у соцмережі Threads пишуть про свій досвід спілкування зі сталкером
Киянки у соцмережі Threads пишуть про свій досвід спілкування зі сталкером
скриншот

Раніше у соцмережі Threads десятки киянок об'єдналися у спільний чат, де поділилися схожими історіями про кіберпереслідування з боку чоловіка на ім'я Віктор В. Сталкер роками вистежував дівчат (переважно студенток) у Солом'янському та Дарницькому районах.

Теги: Київ підозра

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