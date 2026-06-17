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Роками тероризував десятки жінок у Києві: поліція взялася за відомого сталкера

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Роками тероризував десятки жінок у Києві: поліція взялася за відомого сталкера
Жінки, які постраждали від дій сталкера і погодилися піблічно розповісти про це
фото: hromadske Уявіть: до вас на вулиці підходить незнайома

Раніше у соцмережі Threads десятки киянок об'єдналися у спільний чат, де поділилися схожими історіями про кіберпереслідування

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом систематичного переслідування жінок одним із місцевих мешканців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва та розслідування hromadske.

Досудове розслідування відкрили за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності приватного життя). Наразі дізнавачі Солом’янського управління поліції встановлюють усіх потерпілих та з’ясовують обставини дій зловмисника.

У чому суть скандалу?

Раніше у соцмережі Threads десятки киянок об'єдналися у спільний чат, де поділилися схожими історіями про кіберпереслідування з боку чоловіка на ім'я Віктор В. Сталкер роками вистежував дівчат (переважно студенток) у Солом'янському та Дарницькому районах.

Киянки у у соцмережі Threads пишуть про свій досвід спілкування зі сталкером
Киянки у у соцмережі Threads пишуть про свій досвід спілкування зі сталкером
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Загалом таких історій про переслідування близько 40
Загалом таких історій про переслідування близько 40
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Схема зловмисника була однаковою:

  • Чоловік  нав’язливо знайомився на вулиці, випитував номер телефону та таємно фіксував момент розмови на приховану бодікамеру.
  • Згодом чоловік знаходив особисті дані дівчат, їхні адреси проживання чи роботи.
  • Переслідування тривало роками, найчастіше активізуючись у дні народження потерпілих: сталкер закидав їх сотнями дзвінків із різних номерів, намагався зламати соцмережі, замовляв на їхні адреси доставку піци чи товарів із секс-шопів, а також надсилав відео з бодікамери з підписами-привітаннями.
Відео із бодікамери Віктора
Відео із бодікамери Віктора
скриншот

Сам фігурант, який користується в месенджерах акаунтом «Єдро Атома Гелія», у коментарі журналістам звинувачення відкинув і назвав їх «недостовірними».

Раніше потерпілі дівчата вже неодноразово намагалися звертатися до правоохоронних органів, проте через відсутність в українському законодавстві окремої статті за сталкінг справи не відкривали. Після публічного розголосу та створення спільного чату, де зібралося вже понад 40 постраждалих, поліція Києва офіційно розпочала слідство. Зловмиснику загрожує штраф, виправні роботи або обмеження волі до трьох років.

Що таке сталкінг?

У грудні 2024 року у Верховній Раді депутати зареєстрували законопроєкт № 12297, який може запровадити окрему кримінальну відповідальність за незаконне переслідування (сталкінг). Документ отримав позначку євроінтеграційного.

Автори законопроєкту пояснили, що подали його, бо українське кримінальне законодавство досі не повністю відповідає Стамбульській конвенції, яку Україна ратифікувала у 2022 році. Депутати пояснюють, що зміни мають посилити захист потерпілих від насильства, зокрема від сталкінгу.

Сталкінгом пропонують визнати ситуації, коли людина неодноразово стежить за кимось, нав’язує контакт або іншим способом втручається в особисте життя всупереч волі потерпілої людини. Це може бути як фізичне переслідування, так і дзвінки, повідомлення чи інша комунікація онлайн. Головна ознака – така поведінка змушує людину боятися за себе або своїх близьких.

За сталкінг пропонують карати штрафом від 34 до 68 тисяч гривень, громадськими роботами на 150–240 годин, виправними роботами або пробаційним наглядом до двох років. Також суд зможе призначити обмеження волі на строк до двох років.

За обтяжувальних обставин – наприклад, якщо переслідували неповнолітню людину, діяли групою або сталкер уже мав судимість за це, – покарання може сягати до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.

У лютому 2026 року цей законопроєкт внесли в парламенті до порядку денного. Але відтоді – жодного зрушення, а головний для цього документа комітет Ради – правоохоронний – досі його не розглядав.

Нагадаємо, у Київській області активізувалися шахраї, які видають себе за представників інтернет-провайдерів і викрадають гроші з рахунків громадян через програми віддаленого доступу. 

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Теги: Київ кримінал чоловік

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