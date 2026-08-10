Рух вулицею Максима Кривоноса у столиці буде обмежено до 15 вересня (схема)

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 11 серпня до 15 вересня частково обмежуватимуть рух вул. Максима Кривоноса у Соломʼянському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Фахівці Солом’янського ШЕУ проводитимуть ремонтні роботи поетапно на ділянці цієї вулиці – від вул. Солом’янської до вул. Преображенської. Роботи триватимуть з 8:00 до 18:00.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух вул. Максима Кривоноса у Соломʼянському районі столиці частково обмежуватимуть із 11 серпня до 15 вересня (схема) фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 29 серпня частково обмежено рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтують асфальтобетонне покриття. Роботи триватимуть щодня із 8:00 до 20:00 години на ділянці від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників.