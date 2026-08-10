У Сквирі рейсовий автобус збив жінку на зупинці

56-річний керманич пасажирського автобуса Volvo виїхав на тротуар

У місті Сквира Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася пішохідка. Про це повідомляє поліція Київщини, інформує «Главком».

Аварія сталася на зупинці громадського транспорту. За попередніми даними правоохоронців, 56-річний керманич пасажирського автобуса Volvo виїхав на тротуар та скоїв наїзд на 47-річну жінку.

Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Медики госпіталізували її до лікарні.

На місці події працювали правоохоронці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Причини та обставини виїзду автобуса на тротуар наразі встановлюються.

Нагадаємо. сьогодні, 10 серпня, близько 5:50 ранку на Житомирському шосе у Святошинському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблими. 24-річний водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та врізався у вантажівку з причепом, яка рухалася попереду. Унаслідок зіткнення 27-річна дружина водія та його дворічна дитина загинули на місці події. Керманича з тілесними ушкодженнями госпіталізували. За даними правоохоронців, попередньо водій був тверезим.

Також правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди на Олександрійському бульварі у Білій Церкві, яка сталася на зупинці громадського транспорту. 44-річний водій автомобіля ВАЗ не дотримався безпечної швидкості, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бордюр, після чого легковик зіткнувся з маршруткою, яка стояла на зупинці і здійснювала посадку-висадку пасажирів.