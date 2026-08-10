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У столичному метро пенсіонерка заснула на лавці з 280 тис. грн у рюкзаку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столичному метро пенсіонерка заснула на лавці з 280 тис. грн у рюкзаку
Пасажирка заснула на лавці у вестибюлі столичної підземки, залишивши поруч рюкзак, у якому знаходилася велика сума коштів
фото: Кихв24

Скориставшись моментом, двоє чоловіків викрали рюкзак жінки

У столиці правоохоронці затримали двох чоловіків, які викрали рюкзак із великою сумою грошей у пасажирки метрополітену. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».

Інцидент стався на станції метро «Вокзальна». Літня жінка заснула на лавці у вестибюлі підземки, залишивши поруч свій наплічник. У ньому перебували особисті речі та значна сума готівки – $6 тис., 140 канадських доларів і 160 євро (загалом майже 280 тис. грн).

Скориставшись тим, що власниця речей заснула, двоє чоловіків розробили план дій. Один із них непомітно забрав рюкзак і передав його спільнику, після чого обидва швидко залишили станцію.

Оперативники управління поліції в метрополітені спільно з кримінальним аналізом розшукали та затримали підозрюваних. Ними виявилися двоє киян віком 40 та 43 роки, один із яких уже має неодноразові судимості за майнові злочини.

Поліція затримала підозрюваних. Ними виявилися двоє киян віком 40 та 43 роки, один із яких уже має неодноразові судимості за майнові злочини
Поліція затримала підозрюваних. Ними виявилися двоє киян віком 40 та 43 роки, один із яких уже має неодноразові судимості за майнові злочини
фото: Національна поліція України

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану).

За скоєне фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва перед судом постане чоловік, який під приводом купівлі автомобіля незаконно заволодів чужим транспортом. Трагедія трапилася у червні цього року. До поліції звернувся киянин із заявою про викрадення його автомобіля ВАЗ. Як з'ясували правоохоронці, 29-річний чоловік, який раніше вже мав судимість за аналогічний злочин, знайшов на сайті оголошень пропозицію про продаж машини та домовився з власником про огляд.

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Теги: викрадення кримінал гроші метро Київ

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