Якість води на пляжах Києва: результати перевірки

Жителям та гостям столиці, які йдуть на пляжі, радять усвідомлено підходити до власних ризиків

КП «Плесо» нагадує: через дію воєнного стану офіційний пляжний сезон у Києві цього року не відкривали

Напередодні вихідних КП «Плесо» оприлюднило результати чергового лабораторного моніторингу якості води на муніципальних пляжах столиці. За даними комунальників, усі санітарно-мікробіологічні показники перебувають у межах норми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Фахівці хімічної випробувальної лабораторії підприємства провели плановий відбір та дослідження проб води у понеділок, 4 серпня. Контроль підтвердив, що вода на київських пляжах є безпечною для купання за хімічними та мікробіологічними критеріями.

На 16 муніципальних пляжах якість води відповідає нормам інфографіка: комунальне підприємство «Плесо»

Водночас у КП «Плесо» нагадують: через дію воєнного стану офіційний пляжний сезон у Києві цього року не відкривали.

«Під час оголошення повітряної тривоги відпочивальники мають негайно залишити територію пляжу та прямувати до найближчого укриття. Просимо не ігнорувати сигнали небезпеки та усвідомлено підходити до власних ризиків – це питання особистої безпеки», – наголошують у комунальному підприємстві.

Дізнатися про розташування зон відпочинку та стан їхньої інфраструктури кияни можуть за допомогою інтерактивної карти.

Попри відсутність офіційного сезону, працівники КП «Плесо» продовжують щоденно прибирати прибережні смуги й підтримувати належний санітарний стан територій. Відвідувачів просять не залишати після себе сміття, дбати про чистоту Дніпра, а також дотримуватися базових правил безпеки у спеку: носити головні убори, уникати сонця в пікові години та не запливати за обмежувальні буйки.

Нагадаємо, фахівці комунального підприємства «Плесо» продовжують комплексні роботи з ліквідації наслідків забруднення озера Кирилівського та струмка Сирець, спричиненого російською атакою 2 липня. Цього тижня основні зусилля були зосереджені саме на Сирецькому струмку – місці, через яке нафтопродукти потрапили до озера.