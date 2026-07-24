Смерть породіллі та немовляти у Києві: суд виніс вирок акушеру-гінекологу

У померлої пацієнтки залишилось двоє маленьких дітей, яка наразі є круглими сиротами, оскільки після смерті дружини тяжко захворів та помер і їх батько

В Оболонському районі столиці судом оголошено обвинувальний вирок 50-річній лікарці акушеру-гінекологу через неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело до смерті пацієнтки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Трагічний випадок стався у липні 2023 року, коли вагітну жінку доставили до одного з міських центрів репродуктивної та перинатальної допомоги. Огляд та подальший медичний супровід надавала черговий лікар. Унаслідок загибелі плода та проведеного пологового процесу пацієнтка зазнала ушкоджень пологових шляхів, які пізніше стали причиною її смерті.

У суді прокурори довели, що медик мала всі необхідні умови, діагностичні можливості та відповідну кваліфікацію, проте не здійснювала належного спостереження за пацієнткою з моменту, коли та народила мертву дитину та вже перебувала в агональному стані. Фахівці зауважили, що за умови своєчасної діагностики отриманих під час пологів ушкоджень та адекватної терапії життя жінки можна було врятувати.

У померлої залишилося двоє маленьких дітей. Вони стали повними сиротами, оскільки після смерті дружини тяжко захворів та невдовзі помер і їхній батько.

Вироком Оболонського районного суду міста Києва лікарку визнано винною та призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Крім того, суд задовольнив цивільні позови бабусі й дідуся сиріт та зобов'язав стягнути з обвинуваченої 15 млн гривень моральної шкоди на користь дітей.

Нагадаємо, 9 червня в одній зі столичних лікарень помер 42-річний військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Кузнєцов. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.