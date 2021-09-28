44 грн до Києва: проїзд у приміських маршрутках різко подорожчав

Мешканці Борисполя обурені високими тарифами у маршрутках

Проїзд у маршрутці №316, що курсує між Борисполем і станцією метро «Лівобережна», різко дорожчає з 1 жовтня. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Мій Бориспіль».

«Було 38 грн, а буде 44. З 1 жовтня з Борисполя до метро «Лівобережна» на маршруті 316 подорожчає проїзд», – йдеться в повідомленні.

Мешканці Борисполя обурені такими тарифами. «Покращення в дії! Скільки потрібно заробляти, щоб оплачувати проїзд? А якщо сім'я велика? Жах», «А харя не трісне у перевізника?? Коли вони вже нажеруться?», «Доплата за комфорт – траса ж нова. Але бензин наче стабільний, з якого переляку підвищення?» – такі коментарі під дописом на сторінці «Мій Бориспіль».

Як повідомлялося, перевізники підняли тарифи на довгі маршрути (приміські) напередодні очікуваного локдауну. У середньому ціни зросли до 20%.

Виконавчий директор Асоціації «Автоперевізники Київщини» Олексій Павленко розповів, що на деяких маршрутах ціна збільшилася на 3 грн у вересні. Наприклад, проїзд з Крюківщини (передмістя столиці) до Києва виросла з 15 до 18 грн.

Рішення про подорожчання проїзду ухвалили ще влітку і зараз воно починає набирати обертів.

Нагадаємо, в кінці липня проїзд у приміських маршрутках різко подорожчав.

Тоді Павленко заявив, що подорожчання проїзду найближчим часом торкнеться всієї правобережної частини Київської області.

Столичні перевізники також заявили, що проїзд у маршрутних автобусах має коштувати в залежності від довжини маршруту 12-15 гривень.

6 серпня очільник області провів зустріч з перевізниками, під час якої попередньо домовилися про зниження тарифів, де підвищення відбувалися протягом 2021 року, виходячи з того, що таке підвищення не може перевищувати 15-18%. Після цього розпочався процес зниження тарифів на проїзд в приміському пасажирському транспорті. Зокрема, тарифи було знижено на 9 маршрутах.