  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    44 грн до Києва: проїзд у приміських маршрутках різко подорожчав

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Різке подорожчання проїзду очікується в маршрутці №316 - 44 грн до Києва: проїзд у приміських маршрутках різко подорожчав
    Різке подорожчання проїзду очікується в маршрутці №316
    Фото з відкритих джерел

    Мешканці Борисполя обурені високими тарифами у маршрутках

    Проїзд у маршрутці №316, що курсує між Борисполем і станцією метро «Лівобережна», різко дорожчає з 1 жовтня. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Мій Бориспіль».

    «Було 38 грн, а буде 44. З 1 жовтня з Борисполя до метро «Лівобережна» на маршруті 316 подорожчає проїзд», – йдеться в повідомленні.

    Мешканці Борисполя обурені такими тарифами. «Покращення в дії! Скільки потрібно заробляти, щоб оплачувати проїзд? А якщо сім'я велика? Жах», «А харя не трісне у перевізника?? Коли вони вже нажеруться?», «Доплата за комфорт – траса ж нова. Але бензин наче стабільний, з якого переляку підвищення?» – такі коментарі під дописом на сторінці «Мій Бориспіль».

    Як повідомлялося, перевізники підняли тарифи на довгі маршрути (приміські) напередодні очікуваного локдауну. У середньому ціни зросли до 20%.

    Виконавчий директор Асоціації «Автоперевізники Київщини» Олексій Павленко розповів, що на деяких маршрутах ціна збільшилася на 3 грн у вересні. Наприклад, проїзд з Крюківщини (передмістя столиці) до Києва виросла з 15 до 18 грн.

    Рішення про подорожчання проїзду ухвалили ще влітку і зараз воно починає набирати обертів.

    Нагадаємо, в кінці липня проїзд у приміських маршрутках різко подорожчав.

    Тоді Павленко заявив, що подорожчання проїзду найближчим часом торкнеться всієї правобережної частини Київської області.

    Столичні перевізники також заявили, що проїзд у маршрутних автобусах має коштувати в залежності від довжини маршруту 12-15 гривень.

    6 серпня очільник області провів зустріч з перевізниками, під час якої попередньо домовилися про зниження тарифів, де підвищення відбувалися протягом 2021 року, виходячи з того, що таке підвищення не може перевищувати 15-18%. Після цього розпочався процес зниження тарифів на проїзд в приміському пасажирському транспорті. Зокрема, тарифи було знижено на 9 маршрутах.

    Теги: Київ тарифи громадський транспорт Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    44 грн до Києва: проїзд у приміських маршрутках різко подорожчав