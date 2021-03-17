Стало відомо, скільки адресної матеріальної допомоги виплачено в Києві минулого року

За рахунок міського бюджету було сплачено понад пів мільярда гривень

Особи, які опинилися в складних життєвих обставинах та окремі вразливі категорії населення отримали минулого року 590,2 млн гривень адресної матеріальної допомоги за рахунок міського бюджету. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» спрямована на підтримку вразливих категорій населення. Одним із завдань програми є виплата матеріальної допомоги тим, хто її потребує. Зокрема, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, за їхніми заявами виплачено 113,3 мільйона гривень. Усього за такою допомогою звернулася понад 31 тисяча людей. Що стосується усіх інших виплат, що передбачені програмою «Турбота. Назустріч киянам», то вони здійснені в повному обсязі», – зазначила Марина Хонда

Так, за її словами, щомісячної матеріальної допомоги дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю виплачено на суму 287,9 млн гривень для 27,2 тисячі осіб.

Також, матеріальної допомоги киянам-учасникам АТО, членам їхніх сімей, членам сімей загиблих учасників Революції Гідності, та щомісячної адресної матеріальної допомоги виплачено на суму 189,1 млн грн для 31,1 тисячі осіб.

Раніше стало відомо, що до бюджету столиці України з початку року платники податків перерахували 6 млрд 94 млн. гривень податків, зборів та обовʼязкових платежів.