Стало відомо, скільки коштів витратить Київ на заходи до Дня Незалежності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності

Кошти на проведення параду військ у бюджеті Києва не передбачаються

У бюджеті Києва на проведення заходів до 27-ї річниці Дня Незалежності України передбачено 200 тисяч гривень, з них витратять 187 тисяч.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації на запит Громадського.

«Кошти на проведення заходів до Дня незалежності передбачені у бюджеті Києва на 2018 рік згідно з міською цільовою програмою «Сприяння розвитку громадського суспільства у м. Києві на 2017-2019 рр.», затверджено рішенням Київської міської ради від 8 грудня 2016 року №536/1540, у сумі 200 000,00», — ідеться у повідомленні.

«За результатами проведеної процедури електронної закупівлі на торговельному майданчику платформи Prozorro сума витрат становитиме 187 000,00 грн», — зазначили у КМДА.

Кошти спрямують на організацію церемонії покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку та пам'ятника Михайлу Грушевському та на організацію святкового заходу біля будівлі Київської міської ради на Хрещатику.

Так, на самі квіти міська влада витратила 25 тисяч гривень — за ці кошти ФОП-переможець тендеру має надати до свята 1077 букетів. А на музичний супровід покладання квітів витратять 61 тисячу гривень. Гратиме у парку «Перемога» під час урочистостей оркестр Державної прикордонної служби України.

«Стосовно проведення параду військ до 27-ї річниці незалежності України повідомляємо, то керівництво підготовкою та проведенням параду покладено на Міністерство оборони України. Кошти на проведення параду військ у бюджеті м. Києва не передбачаються», — наголосили у КМДА.

У Міністерстві оборони на запит Громадського про вартість параду не відповіли, зазначивши лише, що гроші на організацію параду передбачені державним бюджетом.

«Кошти на перевезення, розташування та відрядження військовослужбовців ЗСУ, які братимуть участь у військовому параді на честь 27-ї річниці Незалежності України виділяють згідно кошторисних призначень, передбачених Міністерству оборони України на 2018 фінансовий рік. Додаткові кошти з Державного бюджету оборонному відомству на зазначені цілі не виділялися», — повідомили у Міноборони.

Як відомо, у Києві розпочалися заходи до Дня Незалежності України. Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День Державного Прапора. У Києві в День Державного Прапора України встановлено національний рекорд. На вулицях міста розгорнули найдовший у країні прапор.

Як повідомляв «Главком», у Києві ввечері 22 серпня пройшла генеральна репетиція військового параду, який відбудеться 24 серпня на честь 27-ї річниці Незалежності України.

У параді брали участь представники різних силових структур України, а також іноземних армій.

Хрещатиком проїхала військова техніка, а у небі свою могутність продемонструвала українська авіація.

На репетицію параду прибув президент Петро Порошенко. Також були присутні керівники силових структур України.

Дивіться фоторепортаж «Главкома».