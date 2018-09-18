Станція метро «Політехнічний інститут» на два тижні закриється на вхід



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На станції «Політехнічний інститут» ремонтуватимуть ескалатор

Станція не працюватиме на вхід у годину пік вранці

Київський метрополітен оголосив про зміну режиму роботи станції «Політехнічний інститут» через ремонт ескалатора.

«Хто їде вранці з «Політехнічного інституту» - змінюється режим роботи станції через необхідність ремонту ескалатора», - йдеться в повідомленні прес-служби КП «Київський метрополітен».

Ремонт проводитиметься з 24 вересня по 5 жовтня. У цей період станція не працюватиме на вхід з 7:45 до 10:25 у робочі дні тижня.

Киянам та гостям столиці у метрополітені радять переорієнтувати свої маршрути на станції «Шулявська», «Лук'янівська» або «Вокзальна».

Як повідомляв «Главком», у столичному метрополітені встановлять 195 камер відеоспостереження.