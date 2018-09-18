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    Станція метро «Політехнічний інститут» на два тижні закриється на вхід

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    <p>На станції &laquo;Політехнічний інститут&raquo; ремонтуватимуть ескалатор</p> - Станція метро «Політехнічний інститут» на два тижні закриється на вхід

    На станції «Політехнічний інститут» ремонтуватимуть ескалатор

    Станція не працюватиме на вхід у годину пік вранці

    Київський метрополітен оголосив про зміну режиму роботи станції «Політехнічний інститут» через ремонт ескалатора.

    «Хто їде вранці з «Політехнічного інституту» - змінюється режим роботи станції через необхідність ремонту ескалатора», - йдеться в повідомленні прес-служби КП «Київський метрополітен».

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    Ремонт проводитиметься з 24 вересня по 5 жовтня. У цей період станція не працюватиме на вхід з 7:45 до 10:25 у робочі дні тижня.

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    Киянам та гостям столиці у метрополітені радять переорієнтувати свої маршрути на станції «Шулявська», «Лук'янівська» або «Вокзальна».

    Як повідомляв «Главком», у столичному метрополітені встановлять 195 камер відеоспостереження.

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