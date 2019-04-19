Станцію метро «Олімпійська» вже закрили до вечора (фото)



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Також закрито на вхід та вихід станцію «Палац спорту»

Станцію метро «Олімпійська» вже закрили на вхід і вихід пасажирів.

Працівники метрополітену пояснюють це «проведенням масових заходів», повідомляє Радіо Свобода.

Рятувальники розповіли журналістам, що станцію зачинили «до вечора».

Крім того, закрито на вхід та вихід станцію «Палац спорту», Вона працює як пересадочний вузол.

Раніше метрополітен повідомляв, що 19 квітня обмежать вхід на станції метро «Льва Толстого» і «Олімпійську». Обмеження на вхід планували застосувати з 18:00 до 19:00, на вихід – після завершення заходу. На станцію «Палац спорту» будуть запускати без обмежень.

В район НСК «Олімпійський» у Києві з самого ранку стягуються правоохоронці.

Рух на більшості вулиць довкола «Олімпійського» вже перекрито.

Також сьогодні орієнтовно з 12:00 і до завершення заходів вносяться зміни у роботу тролейбусів маршрутів №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к та автобусів маршрутів №№ 5, 20, 55, 69.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».