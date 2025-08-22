Рух транспорту низкою вулиць Києва обмежено через ремонт: перелік та терміни

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

У Києві через ремонтні роботи тимчасово обмежать рух на декількох вулицях. Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв враховувати ці зміни під час планування маршрутів. Про це повідомляє «Главком».

Обмеження на Подільському узвозі

З 23 серпня до 30 вересня частково обмежать рух Подільським узвозом. Дорожники КП «ШЕУ Шевченківського району» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у верхній та нижній частинах вулиці.

Із 23 серпня до 30 вересня частково обмежуватимуть рух Подільським узвозом фото: «Київавтодор»

Роботи на вулиці Михайла Бойчука

23 серпня рух транспорту буде обмежений з 6:00 до 22:00 на вулиці Михайла Бойчука, розташованій у Печерському районі міста. На непарній стороні проїжджої частини, від Військового проїзду до вулиці Професора Підвисоцького, влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

23 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Михайла Бойчука ігфографіка «Київавтодор»

Ремонт на Верхньому та Нижньому Валах

23 та 24 серпня частково обмежать рух на вулицях Верхній Вал та Нижній Вал. Ремонт асфальтобетонного покриття проводитимуть ін'єкційно-струменевим методом.

Обмеження на вулиці Солом’янській

З 17:00 23 серпня до 5:00 24 серпня та з 17:00 24 серпня до 5:00 25 серпня рух частково обмежать на вулиці Солом’янській, розташованій у однойменному районі столиці. Роботи триватимуть на ділянці від Протасового Яру до вул. Романа Ратушного, де також влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Із 23 до 25 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Солом’янською (+схема) ігфографіка «Київавтодор»

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з 21 серпня до 20 грудня частково обмежуватимуть рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

До 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.