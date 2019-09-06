На Київщині поліція затримала гастролерів-розбійників із Волині (фото, відео)



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Зловмисниками виявились четверо жителів Волинської області Фото: Нацполіція

Банду затримали «на гарячому» - після невдалої спроби пограбування будинку

Правоохоронцями Київщини було затримано членів злочинного угруповання, які тривалий час здійснювали напади на елітні будинки. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook керівник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Ще у травні в Бориспільському районі група осіб у балаклавах із застосуванням насильства пограбувала помешкання заможної родини. Зловмисники проникли до будинку та, погрожуючи господарці фізичною розправою, забрали 80 тисяч доларів США, ювелірні вироби і втекли.

«Після збору й аналізу усієї інформації з місця події оперативникам карного розшуку вдалося встановити злочинну групу гастролерів з Волинської області», - повідомив Нєбитов.

Їх затримали «на гарячому» - після невдалої спроби пограбування іще одного приватного будинку у Броварському районі. Цього разу спецпризначенці, кримінальна поліція, слідчі та прокуратура Київської області були готові.

Зловмисників затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Ними виявились четверо жителів Волинської області.

У них вилучили три автомобілі, зброю, засоби зв’язку та інші речові докази.

За фактами відкрито кримінальні провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме - розбій, грабіж і крадіжка.

Зараз перевіряється причетність даних осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території Київської області та інших регіонів України.

Як повідомлялося, працівники кримінальної поліції Київщини спільно із спецпідрозділом КОРД і підрозділом поліції особливого призначення затримали в Одесі та Миколаєві групи іноземців, які скоювали крадіжки з елітних помешкань та розбійні напади на громадян.