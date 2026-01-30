Головна Світ Політика
Міністр оборони Чехії провчив генерала, який підтримав передачу літаків Україні

Міністр оборони Чехії провчив генерала, який підтримав передачу літаків Україні
Міністр оборони Яромир Зуна скасував відрядження генерала, який виступив за підтримку авіації України
фото з відкритих джерел

Генерал розкритикував заяву міністра оборони про послаблення обороноздатності Чехії через передачу літаків Україні

У Чехії відбувся конфлікт між посадовцями через питання передачі літаків Україні. ЗМІ припускають, що міністр оборони Яромир Зуна скасував через це візит начальника Генштабу генерала Карела Ржегки до США. Про це пише «Главком» із посиланням на Respekt.

Відомо, що генерал Карел Ржегк підтримав ідею передачі Україні чотирьох літаків L-159. Генерал розкритикував позицію чеського уряду Андрія Бабіша щодо неможливості передати літаки. Також Карел Ржегк заперечував заяву Яромира Зуни про те, що передача чотирьох літаків поставить під загрозу обороноздатність Чехії, а також те, що сама армія не згодна на це.

Після цього Яромир Зуна скасував відрядження Карела Ржегки до США, яке було заплановане заздалегідь. Офіційних коментарів від міністра оборони Чехії чи Андрія Бабіша щодо цього рішення не було.

Напередодні президент Чехії Петр Павел під час візиту до Києва 16 січня 2026 року оголосив про новий пакет військової допомоги, який включатиме бойові літаки середнього класу та системи раннього попередження. Йдеться про легкі багатоцільові штурмовики Aero L-159 ALCA, які підходять для боротьби з малошвидкісними повітряними цілями.

Однак правляча коаліція Чехії не підтримала передачу Україні бойових літаків Aero L-159 ALCA і фактично заблокувала їх продаж Києву.

Повідомлялося, згодом президент Чехії Петр Павел висловився щодо критики його рішення про передачу Україні літаків Aero L-159 ALCA. За словами президента Чехії, така поведінка, зокрема реакція чехів на передачу Україні техніки є проявом егоїзму.

