Відключення світла: енергетики попередили киян про важкі дні

Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити

Найближчі дні для Києва будуть надзвичайно важкими. Мешканці столиці вже прямо зараз отримують подачу електроенергії лише до дві годин на добу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство енергетики України.

У Міненерго поінформували, що сьогодні відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києва та області. Зокрема, після останнього масованого обстрілу РФ ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною.

Сьогодні ворог атакував енергоб’єкти у низці областей, і через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Тож наразі у більшості досі аварійні відключення світла. На всіх об'єктах тривають відновлювальні роботи.

«Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими. Наразі мешканці столиці отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу – на півтори-дві години», – ідеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що енергетики роблять все можливе для балансування системи. Також у столиці розгортають додаткові опорні пункти незламності у одному районі.

Тим часом, компанія ДТЕК поінформувала, що внаслідок нічної атаки РФ були пошкоджені дві їхні теплоелектростанції і ключові високовольтні підстанції.

Також там підтвердили інформацію про вимушено розвантажені АЕС та додали, що Україна втратила значну частину доступної електроенергії.

«Система працює з максимальними обмеженнями. Звичні графіки не діють. Найскладніше – у Києві. Через тривалі удари по інфраструктурі світло зараз є півтори-дві години на добу. Попереду складні дні», – резюмували у компанії.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 7 лютого, росіяни атакували обʼєкти, від яких залежить робота атомних станцій, наразивши таким чином на небезпеку і Україну, і Європу.

Внаслідок масованого комбінованого обстрілу 7 лютого у місті Бурштин на Прикарпатті зникло водо- і теплопостачання. Бурштинська ТЕС, яку вночі атакували росіяни, зазнала серйозних пошкоджень та наразі не працює.

Як відомо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. За словами Володимира Зеленського, було більш ніж 400 російських дронів, і значна частина з них – «шахеди». Також було майже 40 ракет різних типів. Значну частину українським воїнам вдалося збити. Але не всі.