Вже не сяє: на скандальному мості-довгобуді вимкнули освітлення

Тривають роботи з натягування вантових канатів аркового мосту через річку Дніпро

Зовнішнє та декоративне освітлення споруд Подільського мостового переходу буде відключено. Це пов’язано з виконанням завершального етапу робіт з натягування вантових канатів аркового мосту через річку Дніпро та робіт з остаточного зняття навантажень прогонової будови з тимчасових опор мосту.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд».

Орієнтовний термін завершення вищезазначених робіт – 1 березня 2021 року.

Нагадаємо, на початку листопада 2020 року Подільсько-Воскресенський міст підсвітили.

Навесні 2020 року будівництво Подільсько-Воскресенського мосту активізувалось. Його називають одним із найдорожчих в Європі.

З початком будівництва жителі Русанівських садів розпочали безстрокову акцію протесту через міст. Кілька разів навіть були сутички з поліцією.

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