Столичні інспектори відправили на штрафмайданчик одразу 17 автівок: де працював евакуатор

Інспектори з паркування виявили стихійне паркування на вулиці Зарічній у Дарницькому районі. Порушників відправили на штрафмайданчик

У Дарницькому районі столиці інспектори з паркування зафіксували масове порушення правил дорожнього руху на вулиці Зарічній. Водії влаштували стихійне паркування просто на естакаді. Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва, інформує «Главком»

За результатами перевірки комунальники тимчасово затримали та відправили на штрафмайданчик 17 транспортних засобів.

Інспектори ліквідували стихійне паркування на естакаді у Дарницькому районі фото: Департамент територіального контролю міста Києва/Facebook

У департаменті нагадують, що відповідно до пункту 15.9 (в) ПДР України зупинка та паркування на естакадах суворо заборонені. Хаотично залишені автівки на таких ділянках звужують проїзну частину та створюють реальну загрозу для безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, у столиці запрацювала нова система лояльності для водіїв, які наповнюють міський бюджет. Відтепер платники податків можуть оформити абонементи на паркування зі знижкою до 90%. Пільга доступна в застосунку «Київ Цифровий». Система автоматично перевіряє статус користувача через спеціальний шлюз обміну даними з Державною податковою службою.