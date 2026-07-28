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Зґвалтували та вбили жінку в Бучі: двом окупантам повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зґвалтували та вбили жінку в Бучі: двом окупантам повідомлено про підозру
Буча одразу після звільнення від окупантів
фото: Новий канал

Підозрювані у злочині служили у 234-му десантно-штурмовому полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ

Правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям, які під час окупації Бучі у березні 2022 року зґвалтували та вбили 34-річну місцеву жительку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що злочин вчинили військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ ЗС РФ – заступник командира взводу та старший механік-водій.

Підозрювані служили у 234-му десантно-штурмовому полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.
Підозрювані служили у 234-му десантно-штурмовому полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.
фото: Офіс генерального прокурора

За даними прокурорів, під час окупації міста загарбники привели цивільну жінку на подвір'я одного з будинків на вулиці Вокзальній. За показаннями свідків, у цей час там перебували п’ять військовослужбовців РІ. Під час подальшого розслідування правоохоронці ідентифікували двох із них як безпосередніх виконавців сексуального насильства.

Застосовуючи фізичну силу, двоє окупантів по черзі зґвалтували потерпілу. Коли жінка спробувала втекти, один із військових РФ відкрив по ній прицільний вогонь – від отриманих поранень вона загинула на місці.

Раніше обвинувальний акт щодо окупанта, який застрелив жінку, вже було скеровано до суду. Подальше розслідування дало змогу встановити деталі сексуального насильства та ідентифікувати другого співучасника.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному із сексуальним насильством (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 31 березня 2022 року Бучу на Київщині було звільнено від російських окупантів після 33 днів окупації, які пережила вся Бучанська громада. Першими удар ворога прийняли села Блиставиця, Синяк, Гаврилівка, Здвижівка, Луб’янка та Мироцьке. Громада пройшла через тяжкі випробування, ставши символом воєнних злочинів Росії. «Главком» згадував ці події та розповідав, як усе відбувалося.

Раніше було ідентифікувано російського військового, який під час окупації Бучі на Київщині у березні 2022 року застрелив 70-річного місцевого жителя, коли той вийшов з укриття нагодувати собаку. 

Також повідомлялося, що російського офіцера Юрія Кіма судитимуть за розстріл 17 мирних жителів під час окупації Бучі, частину тіл яких окупанти намагалися спалити. Слідчі встановили, що підрозділ 234-го десантно-штурмового полку РФ під керівництвом 28-річного командира взводу контролював окремі райони Бучі у березні 2022 року. Окупанти вривалися до приватних будинків, виганяли людей на вулицю та розстрілювали їх біля власних домівок.

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Теги: прокурор водій Київщина військові Буча розслідування жінка злочин

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