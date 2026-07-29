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Забили до смерті чоловіка на Набережному шосе у Києві: поліція затримала двох підозрюваних

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Забили до смерті чоловіка на Набережному шосе у Києві: поліція затримала двох підозрюваних
Вбивство сталося неподалік пішохідного мосту у Києві
фото: Національна поліція України

Водій сміттєвоза виявив тіло чоловіка біля пішохідного мосту

У Києві на Набережному шосе сталася смертельна бійка, внаслідок якої загинув 45-річний місцевий мешканець. Поліцейські затримали двох чоловіків, причетних до злочину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Тіло чоловіка на узбіччі дороги неподалік пішохідного мосту вночі помітив водій сміттєвоза та негайно викликав правоохоронців. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, оперативники, кінологи та фахівці кримінального аналізу.

Як з'ясували правоохоронці, між 45-річним киянином та двома чоловіками, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, виник словесний конфлікт, що переріс у бійку. Нападники завдали потерпілому численних ударів руками та ногами, продовживши бити його навіть після того, як він упав на землю. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Завдяки фахівцям кримінального аналізу поліцейські оперативно встановили особи нападників. Ними виявилися двоє місцевих мешканців – військовослужбовці віком 27 та 33 роки. Тим же днем оперативники розшукали їх, а бійці спецпідрозділу КОРД провели затримання.

Поліцейські оперативно встановили особи нападників
Поліцейські оперативно встановили особи нападників
фото: Національна поліція України
Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі
Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого). Суд уже обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у столиці правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві знайомого під час розпивання алкоголю. Від отриманих ножових поранень потерпілий помер на місці. За даними поліції, затриманий підозрюваний є військовослужбовцем, який перебуває у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини), та раніше вже був судимий за майнові злочини. 

Теги: поліція бійка Київ

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