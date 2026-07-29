У Києві відкрилася виставка «Оленівка», присвячена роковинам теракту (фото)

Виставка покликана не лише вшанувати пам’ять загиблих, а й підтримати їхні родини та привернути увагу до українських військовополонених

Після завершення показу в Києві експозицію планують представити за кордоном

До Дня пам'яті загиблих, закатованих та страчених у полоні українських військових і цивільних у київському просторі «Млин» відкрилася документально-мистецька виставка «Оленівка». Вона присвячена теракту в Оленівській виправній колонії, де в ніч із 28 на 29 липня 2022 року загинули українські військовополонені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на команду простору у Instagram.

Виставка триватиме до 3 серпня, після чого вирушить у міжнародне турне. Її головна мета – домогтися відновлення незалежного міжнародного розслідування теракту, зберегти міжнародну увагу до злочину та підтримати боротьбу за звільнення українських військовополонених.

У Києві відкрилася документально-мистецька виставка «Оленівка». Фото з передпоказу фото: Ірина Шостак/Суспільне Культура

Проєкт поєднує документальні матеріали, фотографії та мистецькі інсталяції, щоб розповісти історії українських захисників і нагадати про одну з найтрагічніших сторінок російсько-української війни.

Проєкт поєднує документальні матеріали, фотографії та мистецькі інсталяції фото: Ірина Шостак/Суспільне культура

Маршрут виставки розпочинається з архівних фотографій, на яких зображено життя військових до потрапляння в полон. Далі відвідувачі побачать реконструкцію камери, де утримували українських бійців. За допомогою світлових і звукових ефектів організатори відтворять атмосферу приміщення, щоб допомогти краще зрозуміти умови, в яких перебували полонені.

Організатори намагалися відтворити атмосферу колонії, щоб допомогти краще зрозуміти умови, в яких перебували полонені фото: Ірина Шостак/Суспільне культура

Окремою частиною експозиції є художня інсталяція зі світлинами очей українських військовополонених. Також усі охочі зможуть залишити слова підтримки чи пам'яті.

Виставка розповідає не лише про одну трагедію, а й про системні порушення міжнародного гуманітарного права та необхідність повернення всіх українських військовополонених додому фото: Ірина Шостак/Суспільне культура

За словами організаторів, виставка покликана не лише вшанувати пам’ять загиблих, а й підтримати їхні родини та привернути увагу до українських військовополонених, які досі перебувають у російському полоні. Наразі, за їхніми даними, понад 90 захисників, які перебували в Оленівській колонії, залишаються в полоні РФ.

Документально-мистецький проєкт підготували благодійний фонд «Креативна Січ» та громадська організація «Спільнота Оленівки», яка об'єднує родини загиблих, поранених і військовополонених.

Коли: з 28 липня до 3 серпня 2026 року.

Місце проведення: простір «Млин», вул. Спаська, 36/31.

Що сталося в Оленівці

У ніч із 28 на 29 липня 2022 року в одному з бараків колишньої Волноваської виправної колонії №120 у тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині пролунав вибух. Там утримували українських військовополонених, зокрема оборонців Маріуполя, які вийшли з території заводу «Азовсталь» за наказом українського військового командування.

За даними Верховної Ради України, унаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські військовополонені, понад 130 дістали поранення.

Того ж дня Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом масового вбивства військовополонених. У липні 2024 року СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру колишньому начальнику колонії Сергію Євсюкову та його першому заступнику Дмитру Нейолову: за версією слідства, вони навмисно зволікали з евакуацією поранених і наданням їм медичної допомоги, унаслідок чого загинули ще дев'ять українських військовослужбовців. Розслідування триває.

22 липня 2025 року Верховна Рада встановила День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Його щороку відзначають 28 липня – у роковини теракту в Оленівці.

Нагадаємо, у роковини трагедії президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону 9613 людей, і закликав не забувати про жодного, хто досі лишається в неволі.