У Києві відкрилася виставка «Оленівка», присвячена роковинам теракту (фото)
Після завершення показу в Києві експозицію планують представити за кордоном
До Дня пам'яті загиблих, закатованих та страчених у полоні українських військових і цивільних у київському просторі «Млин» відкрилася документально-мистецька виставка «Оленівка». Вона присвячена теракту в Оленівській виправній колонії, де в ніч із 28 на 29 липня 2022 року загинули українські військовополонені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на команду простору у Instagram.
Виставка триватиме до 3 серпня, після чого вирушить у міжнародне турне. Її головна мета – домогтися відновлення незалежного міжнародного розслідування теракту, зберегти міжнародну увагу до злочину та підтримати боротьбу за звільнення українських військовополонених.
Проєкт поєднує документальні матеріали, фотографії та мистецькі інсталяції, щоб розповісти історії українських захисників і нагадати про одну з найтрагічніших сторінок російсько-української війни.
Маршрут виставки розпочинається з архівних фотографій, на яких зображено життя військових до потрапляння в полон. Далі відвідувачі побачать реконструкцію камери, де утримували українських бійців. За допомогою світлових і звукових ефектів організатори відтворять атмосферу приміщення, щоб допомогти краще зрозуміти умови, в яких перебували полонені.
Окремою частиною експозиції є художня інсталяція зі світлинами очей українських військовополонених. Також усі охочі зможуть залишити слова підтримки чи пам'яті.
За словами організаторів, виставка покликана не лише вшанувати пам’ять загиблих, а й підтримати їхні родини та привернути увагу до українських військовополонених, які досі перебувають у російському полоні. Наразі, за їхніми даними, понад 90 захисників, які перебували в Оленівській колонії, залишаються в полоні РФ.
Документально-мистецький проєкт підготували благодійний фонд «Креативна Січ» та громадська організація «Спільнота Оленівки», яка об'єднує родини загиблих, поранених і військовополонених.
Коли: з 28 липня до 3 серпня 2026 року.
Місце проведення: простір «Млин», вул. Спаська, 36/31.
Що сталося в Оленівці
У ніч із 28 на 29 липня 2022 року в одному з бараків колишньої Волноваської виправної колонії №120 у тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині пролунав вибух. Там утримували українських військовополонених, зокрема оборонців Маріуполя, які вийшли з території заводу «Азовсталь» за наказом українського військового командування.
За даними Верховної Ради України, унаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські військовополонені, понад 130 дістали поранення.
Того ж дня Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом масового вбивства військовополонених. У липні 2024 року СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру колишньому начальнику колонії Сергію Євсюкову та його першому заступнику Дмитру Нейолову: за версією слідства, вони навмисно зволікали з евакуацією поранених і наданням їм медичної допомоги, унаслідок чого загинули ще дев'ять українських військовослужбовців. Розслідування триває.
22 липня 2025 року Верховна Рада встановила День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Його щороку відзначають 28 липня – у роковини теракту в Оленівці.
Нагадаємо, у роковини трагедії президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону 9613 людей, і закликав не забувати про жодного, хто досі лишається в неволі.
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