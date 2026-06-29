Зелена зона замість кіосків: як змінився простір біля метро «Тараса Шевченка» (фото)

На локації висадили хвойні дерева, кущі та багаторічні квіткові рослини

На Подолі з’явився ще один зелений простір – біля станції метро «Тараса Шевченка» замість МАФів облаштували мінісквер. Про це повідомили у районному комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень, інформує «Главком».

Новий мінісквер на Подолі фото: Київзеленбуд

На локації висадили хвойні дерева, кущі та багаторічні квіткові рослини, серед яких карликові ялини, гортензії, ехінацеї, пенстемони, кореопсис та інші. У комунальному підприємстві наголосили, що всі рослини вирощені у власному оранжерейно-парниковому господарстві.

Такий вигляд локація мала до реконструкції фото: Київзеленбуд

«Це вже четвертий мінісквер, створений у Подільському районі, який гармонійно вписався в архітектуру міста та зробив ще одну локацію більш комфортною й зеленою», – розповіли озеленювачі.

Нагадаємо, у сквері імені Івана Котляревського ведуться роботи з озеленення та оновлення інфраструктури. До кінця тижня комунальники планують завершити ремонт лав та висадити тисячі нових квітів, аби зробити цей громадський простір ще комфортнішим для киян.

Також на бульварі Амвросія Бучми, що у Дніпровському районі столиці, квітує тюльпанове дерево. Тюльпанове дерево, або ж ліріодендрон, є найближчим родичем магнолії. Озеленювачі кажуть, що вид має надзвичайно давню історію: предки ліріодендрона були поширені на території Євразії ще в крейдяному періоді – близько 100 мільйонів років тому.

До слова, життя в мегаполісі не обмежується лише стінами квартири, а наявність парку під боком стає одним із важливих критеріїв при виборі житла. Дослідження міської інфраструктури показало неочікувані результати: центральні райони виявилися зеленішими за деякі спальні масиви. Найзеленішими районами Києва є Солом’янський і Святошинський – в обох показник озеленення сягає 51%. Це райони, де парки, сквери та газони займають понад половину всієї території.