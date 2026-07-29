Під Вишгородом на Київщині спалахнула масштабна пожежа (фото)
До приборкання вогню залучили вогнеборців із Нових Петрівців, Димера та Вишгорода
У селі Нові Петрівці Вишгородського району триває ліквідація масштабної пожежі. Вогонь спалахнув на території несанкціонованого сміттєзвалища окремими осередками та поширився на відкриту територію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київської області.
До приборкання вогню залучили вогнеборців із Нових Петрівців, Димера та Вишгорода. Загалом від ДСНС на місці працюють 19 рятувальників та п'ять одиниць техніки, також залучено допоміжну техніку від місцевої влади.
Наразі надзвичайники вже ліквідували загорання трьох гектарів лісової підстілки. Водночас гасіння пожежі безпосередньо на сміттєзвалищі на площі 1,8 гектара ще триває.
У рятувальній службі наголошують, що ситуація наразі повністю контрольована.
Нагадаємо, 28-30 липня на Київщині та у столиці діє попередження про надзвичайну пожежну небезпеку. У зв'язку з цим містян закликають бути максимально обачними під час відпочинку на природі, не розводити багаття у непристосованих для цього місцях та ретельно дотримуватися правил протипожежної безпеки.
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