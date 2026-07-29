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Під Вишгородом на Київщині спалахнула масштабна пожежа (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під Вишгородом на Київщині спалахнула масштабна пожежа (фото)
Пожежа на території несанкціонованого сміттєзвалища у Нових Петрівцях
фото: ДСНС Київщини/Facebook

До приборкання вогню залучили вогнеборців із Нових Петрівців, Димера та Вишгорода

У селі Нові Петрівці Вишгородського району триває ліквідація масштабної пожежі. Вогонь спалахнув на території несанкціонованого сміттєзвалища окремими осередками та поширився на відкриту територію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київської області.

Вогонь спалахнув на території несанкціонованого сміттєзвалища
Вогонь спалахнув на території несанкціонованого сміттєзвалища
фото: ДСНС Київщини/Facebook
До приборкання вогню залучили вогнеборців із Нових Петрівців, Димера та Вишгорода
До приборкання вогню залучили вогнеборців із Нових Петрівців, Димера та Вишгорода
фото: ДСНС Київщини/Facebook

До приборкання вогню залучили вогнеборців із Нових Петрівців, Димера та Вишгорода. Загалом від ДСНС на місці працюють 19 рятувальників та п'ять одиниць техніки, також залучено допоміжну техніку від місцевої влади.

Надзвичайники вже ліквідували загорання трьох гектарів лісової підстілки.
Надзвичайники вже ліквідували загорання трьох гектарів лісової підстілки.
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Наразі надзвичайники вже ліквідували загорання трьох гектарів лісової підстілки. Водночас гасіння пожежі безпосередньо на сміттєзвалищі на площі 1,8 гектара ще триває.

Гасіння пожежі на сміттєзвалищі триває
Гасіння пожежі на сміттєзвалищі триває
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Ситуація на місці загоряння повністю контрольована
Ситуація на місці загоряння повністю контрольована
фото: ДСНС Київщини/Facebook

У рятувальній службі наголошують, що ситуація наразі повністю контрольована.

Нагадаємо, 28-30 липня на Київщині та у столиці діє попередження про надзвичайну пожежну небезпеку. У зв'язку з цим містян закликають бути максимально обачними під час відпочинку на природі, не розводити багаття у непристосованих для цього місцях та ретельно дотримуватися правил протипожежної безпеки.

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Теги: ДСНС звалище пожежа Київщина

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