Столичні поліцейські на ринках «Троєщина» та «Юність» затримали нелегалів

На обох чоловіків, 1993 та 1995 років народження, поліцейські склали протоколи за ст. 203

На обох чоловіків, 1993 та 1995 років народження, поліцейські склали протоколи за ст. 203

Одного з фігурантів примусово повернуть до країни походження

У Києві правоохоронці виявили іноземців, які порушили міграційне законодавство України. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.

Під час відпрацювання ринків «Троєщина» та «Юність» у Деснянському районі співробітники управління міграційної поліції виявили вісьмох іноземців. Серед них — двох громадян, у яких закінчився законний термін перебування в Україні.

«На 28-річного та 26-річного чоловіків склали протоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Одного з фігурантів примусово повернуть до країни походження», — коментують поліцейські.

У рамках профілактичних заходів «Мігрант» поліцейські продовжують комплексне відпрацювання міста, аби протидіяти нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері.

Як раніше повідомлялося, Міграційна служба Києва влаштовує перевірки дотримання іноземними громадянами правил перебування в Україні. Лише на території одного будівельного об’єкта викрито 22 незаконних мігрантів.

Нагадаємо, поліція виявила нелегалів у студентських гуртожитках Києва.

Як повідомлялося, на початку липня під час рейдів на ринках в Деснянському районі столиці було виявлено кілька десятків іноземців, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства.