  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Столичні поліцейські на ринках «Троєщина» та «Юність» затримали нелегалів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На обох чоловіків, 1993 та 1995 років народження, поліцейські склали протоколи за ст. 203 - Столичні поліцейські на ринках «Троєщина» та «Юність» затримали нелегалів
    На обох чоловіків, 1993 та 1995 років народження, поліцейські склали протоколи за ст. 203
    Фото: поліція Києва

    Одного з фігурантів примусово повернуть до країни походження

    У Києві правоохоронці виявили іноземців, які порушили міграційне законодавство України. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.

    Під час відпрацювання ринків «Троєщина» та «Юність» у Деснянському районі співробітники управління міграційної поліції виявили вісьмох іноземців. Серед них — двох громадян, у яких закінчився законний термін перебування в Україні.

    «На 28-річного та 26-річного чоловіків склали протоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Одного з фігурантів примусово повернуть до країни походження», — коментують поліцейські.

    У рамках профілактичних заходів «Мігрант» поліцейські продовжують комплексне відпрацювання міста, аби протидіяти нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері.

    Як раніше повідомлялося, Міграційна служба Києва влаштовує перевірки дотримання іноземними громадянами правил перебування в Україні. Лише на території одного будівельного об’єкта викрито 22 незаконних мігрантів.

    Нагадаємо, поліція виявила нелегалів у студентських гуртожитках Києва.

    Як повідомлялося, на початку липня під час рейдів на ринках в Деснянському районі столиці було виявлено кілька десятків іноземців, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства.

    Теги: поліція еміграція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Столичні поліцейські на ринках «Троєщина» та «Юність» затримали нелегалів