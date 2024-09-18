Столичний поліцейський живе у пентхаусі тещі, яка за життя заробила 100 грн – розслідування

Розслідувачі звернули увагу, що до переїзду в столичний ЖК родина поліцейського мешкала на Київщині

У коментарі журналістам Тарас Полієнко зазначив, що йому невідомі «обставини придбання» квартири, а його дружина пояснила, що її матір заробляла на вирощуванні квітів

Заступник начальника Головного управління Нацполіції Києва Тарас Полієнко живе у дворівневих апартаментах тещі на 220 кв. м. Жінка офіційно за життя заробила лише 100 грн. А його дружина отримала у подарунок 7 млн грн від своєї бабусі, але звідки у бабусі гроші – поліцейський пояснити не може. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Схеми».

Заступник начальника ГУ Нацполіції Києва Тарас Полієнко переїхав у пентхаус на 220 квадратів у київський ЖК бізнес-класу у березні 2022-го. Апартаменти належать його тещі Валентині Ткаченко, яка з 1998 року офіційно заробила 100 гривень, а у 2014 році вийшла на пенсію.

Журналісти отримали договір купівлі-продажу квартири. Квартира була придбана у 2020-му році за 3,3 мільйона гривень (на той час близько 120 тисяч доларів). Вказана у документі площа – 162,1 кв. м. Теща також купила два паркомісця – вартістю 172 500 грн кожне.

Однак пізніше площа квартири збільшилась до 220 квадратів – тобто майже на 40%, про це свідчить витяг з державного реєстру нерухомості. Згідно з довідкою «Бюро технічної інвентаризації» площу квартири збільшили на 58 кв. м внаслідок того, що засклили терасу та лоджію.

Відповідно до планування, квартира займає два поверхи та розташована на останньому поверсі ЖК.

У коментарі журналістам Тарас Полієнко зазначив, що йому невідомі «обставини придбання» квартири, а його дружина пояснила, що її матір заробляла на вирощуванні квітів, і, крім того, в родині «була «Волга», яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в місті Києві».

Крім того, поліцейський задекларував, що його дружина отримала у подарунок 7 млн грн від своєї бабусі, при цьому її офіційні доходи теж не дозволили би пояснити такі заощадження.

«Проведений НАЗК моніторинг способу життя службовця встановив, що в бабусі не було таких коштів, які вона могла б подарувати онуці», – йшлося у повідомленні відомства.

Окремо розслідувачі звернули увагу, що до переїзду в столичний ЖК родина поліцейського мешкала на Київщині, у будинку на понад 180 кв. м у селищі Велика Димерка.

Ця нерухомість записана на його сестру Олену Палієнко – заступницю директора Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України. Будинок міститься на ділянці, яка також належить Олені Палієнко, а по сусідству – земля та будинок, які належать матері Полієнків.

За допомогою супутникових знімків Maxar журналісти встановили, що в той час, коли Тарас Полієнко мешкав у сестри, на земельній ділянці з’явилась ще одна будівля. Вже після того, як Тарас Полієнко перейшов на посаду заступника голови столичного Нацполу, на ділянці матері та сестри почалась перебудова будинків, з’явився басейн та змінився ландшафтний дизайн.

Раніше повідомлялося, що Родина засудженого за зґвалтування нардепа Іванісова скупила авто й нерухомості на майже $2 млн.Журналісти звернули увагу, що, попри значні вливання Іванісових в нерухомість в Києві, матір нардепа продовжує перебувати в тимчасово окупованому Бердянську і вже перереєструвала свій ФОП за російським законодавством.