Google програв суд в ЄС щодо антимонопольного штрафу у €2,4 млрд

Це рішення є частиною ширшої боротьби ЄС з домінуванням Google, яку розпочала комісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер

Компанія Google вже неодноразово ставала об'єктом штрафів з боку ЄС

Компанія Google зазнала поразки у спробі оскаржити штраф у розмірі €2,4 морд, накладений Європейським Союзом за зловживання монопольним становищем для придушення конкурентних сервісів порівняння цін. Про це повідомляє Bloomberg.

Суд ЄС у Люксембурзі підтвердив рішення 2017 року, яке визнало, що американський техногігант незаконно використовував домінування свого пошукового двигуна для просування власних продуктів на вищих позиціях.

Це рішення є частиною ширшої боротьби ЄС з домінуванням Google, яку розпочала комісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер. Після призначення у 2014 році Вестагер зробила Google головною ціллю антимонопольних зусиль, зокрема посиливши справу, яка занепала під керівництвом її попередника.

Компанія Google вже неодноразово ставала об'єктом штрафів з боку ЄС. Справу щодо сервісу порівняння цін супроводжували ще дві антимонопольні справи, які разом призвели до накладення штрафів на суму понад €8 млрд. У 2018 році компанія отримала рекордний штраф у розмірі €4,3 млрд за нібито обмежувальні умови контрактів, які заважали виробникам планшетів і телефонів додавати конкурувальні додатки та веббраузери на пристрої з Android.

Останній і, ймовірно, найнебезпечніший крок ЄС проти Google за Вестагер може мати серйозні наслідки – комісарка попередила, що єдиним способом врегулювання домінування компанії у сфері рекламних технологій може бути вимога розділити цей бізнес, пише Bloomberg. Це ставить регуляторів ЄС на той самий шлях, що й Міністерство юстиції США, яке також розглядає можливість такого розділення.

Нові правила регулювання цифрових ринків, які набули чинності минулого року, мають на меті остаточно виправити поведінку Google. Серед іншого, вони зобов'язують великих технологічних гравців утримуватися від надання переваги власним послугам перед конкурентами – обов'язок, який виник в результаті багаторічної боротьби ЄС з домінуванням Google у сфері пошуку.

Нагадаємо, Федеральний суд округу Колумбія ухвалив, що компанія Google зловживала своїм становищем на ринку, щоб «придушити» конкуренцію серед пошукових систем. Про це пише The Washington Post. Таким чином, уряд США переміг у першій великій антимонопольній справі проти технологічного гіганта за більш ніж два десятиліття.