Столичний посадовець отримав підозру у справі про укриття

Роман Ткачук очолив управління з питань цивільного захисту КМДА у 2018 році

У рамках кримінального провадження Ткачук підозрюється у неналежному виконанні службових обов'язків

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук отримав підозру у справі про стан укриттів у столиці. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Ткачуку вручило підозру слідче управління Головного управління Нацполіції у Києві. У рамках кримінального провадження він підозрюється у неналежному виконанні службових обов'язків.

Так, у справі йдеться про питання фонду захисних споруд – сховищ та укриттів, зокрема випадку в Деснянському районі, коли внаслідок ворожих обстрілів загинули люди.

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Повідомляється, що правоохоронці вручили підозру Ткачуку на робочому місці. Наразі визначається запобіжний захід. Зазначається, що Ткачук та Департамент муніципальної безпеки співпрацює зі слідством та надає доступ до запитуваної наявної документації.

До відома, після скандальної закупівлі барабанів за 1 млн грн у шкільні укриття, депутати фракції «Удар» вручили виконувачу обов'язків голови Дніпровської РДА Павлу Бабію барабан «для зняття стресу».

Як повідомлялося, у Солом'янському районі Києва укриттями опікується організатор псевдореферендуму на Донбасі та фігурант бази «Миротворець» Денис Янієв.

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