Головна Київ Новини
search button user button menu button

В одній з Київських РДА укриттями займався організатор псевдореферендумів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В одній з Київських РДА укриттями займався організатор псевдореферендумів
Денис Янієв організував антиукраїнські мітинги за так звану «російську весну» й був одним з організаторів псевдореферендуму
фото: Олег Симороз

Люди скаржаться на хамську та зухвалу поведінку Дениса Янієва, який безпосередньо відповідає за укриття в будинках

У Солом'янському районі Києва укриттями опікується організатор псевдореферендуму на Донбасі та фігурант бази «Миротворець» Денис Янієв. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Олег Симороз.

За словами військового, на головного інженера житлово-експлуатаційної дільниці (ЖЕД) 901 йому поскаржилися мешканці масиву Чоколівка.

4 фото
На весь екран
Денис Янієв організував антиукраїнські мітинги за так звану «російську весну» й був одним з організаторів псевдореферендуму
фото: Олег Симороз

Люди скаржаться на хамську та зухвалу поведінку Дениса Янієва, який безпосередньо відповідає за укриття у будинках, підпорядкованих житловій організації, але його керівництво взагалі не реагує на звернення громадян. Сам же інженер, як зазначається, прохання мешканців перевірити та відкрити укриття, ігнорує.

«Денис Янієв родом з Торезу Донецької області. Це відомий міський прихильник російських окупантів. Він організував антиукраїнські мітинги за так звану «російську весну» у місті Торез навесні 2014 року й був одним з організаторів псевдореферендуму. Згодом після окупації у 2014 році Торезу, цей покидьок переїхав від «омріяного життя» до логова нацистів у Київ» – написав Олег Симороз та закликав відреагувати СБУ та місцеву владу на фігуранта «Миротворця».

Своєю чергою Солом'янська РДА заявила про відсторонення Дениса Янієва від посади головного інженера житлово-експлуатаційної дільниці 901, який працював у зазначеній ЖЕД з 2015 року, а до Служби безпеки України направлено відповідний лист.

Варто зауважити, що у Київ Дениса Янієва, як голову окружної комісії так званого «референдуму Донецької народної республіки» доставили бійці батальйону Олега Ляшка ще у 2014 році, разом із самопроголошеним мером Тореза Полторацькою Іриною. Загалом тоді було затримано чотирьох активістів сепаратистського руху на Донбасі.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила про підозру в масштабній корупції заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

До слова, транспортний комітет підтримав законопроект (№9238), який передбачає дозвіл на реєстрацію авто для ЗСУ та інших військових формувань на період дії воєнного стану та 90 днів після його скасування.

Теги: Київ укриття псевдореферендум

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Малому Олексієві виповнилося п'ять років
Шоптенко ніжно привітала сина з днем народження (фото)
10 червня, 17:52
Денис Монастирський помер 18 січня
Монастирському сьогодні могло б виповнитися 43. Чим запам’ятався політик
12 червня, 15:54
Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 40 кв. м
Проспект затягло чорним димом: біля Гідропарку сталась пожежа (фото, відео)
20 травня, 13:01
Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки
Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки
29 травня, 12:22
Уламками дронів розбито десятки автівок
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують
30 травня, 07:27
Профільна комісія Київради на терміновому засіданні обговорить доступ до укриттів у медзакладах
Люди загинули, бо не змогли потрапити в укриття. Київрада збирає термінове засідання профільної комісії
1 червня, 11:00
Народний депутат нагадав, що основні завдання Київської міської військової адміністрації забезпечувати безпеку цивільного населенн
Люди загинули, бо укриття були закриті. Нардеп пояснив, хто має відповідати у Києві
1 червня, 13:25
У Києві два дні буде перекритий рух Північним мостом: деталі
У Києві два дні буде перекритий рух Північним мостом: деталі
2 червня, 11:25
Наслідки ворожої атаки у Дніпровському районі столиці
Ракетна атака на Київ, евакуація на Бєлгородщині: головне за ніч
1 червня, 07:18

Новини

В одній з Київських РДА укриттями займався організатор псевдореферендумів
В одній з Київських РДА укриттями займався організатор псевдореферендумів
Кличко розповів, де в столиці триває ремонт доріг та коли будуть завершені роботи
Кличко розповів, де в столиці триває ремонт доріг та коли будуть завершені роботи
Скандал із піском за 6,5 млн грн: пояснення київської влади
Скандал із піском за 6,5 млн грн: пояснення київської влади
Суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ар'євій
Суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ар'євій
Суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру
Суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру
На в’їзді до Києва прикордонники затримали священника УПЦ МП і встановили цікаві деталі (фото)
На в’їзді до Києва прикордонники затримали священника УПЦ МП і встановили цікаві деталі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Росія вже оголосила перемогу в війні. Що це означає
63K
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
42K
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ
35K
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
16K
У Запоріжжі прогриміли вибухи
15K
Звідки у Росії беруться новенькі ракети?

Новини

Конкретні питання наступу: Зеленський провів Ставку
Сьогодні, 22:34
Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту