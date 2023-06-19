В одній з Київських РДА укриттями займався організатор псевдореферендумів

Денис Янієв організував антиукраїнські мітинги за так звану «російську весну» й був одним з організаторів псевдореферендуму

Люди скаржаться на хамську та зухвалу поведінку Дениса Янієва, який безпосередньо відповідає за укриття в будинках

У Солом'янському районі Києва укриттями опікується організатор псевдореферендуму на Донбасі та фігурант бази «Миротворець» Денис Янієв. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Олег Симороз.

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За словами військового, на головного інженера житлово-експлуатаційної дільниці (ЖЕД) 901 йому поскаржилися мешканці масиву Чоколівка.

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Денис Янієв організував антиукраїнські мітинги за так звану «російську весну» й був одним з організаторів псевдореферендуму фото: Олег Симороз

Люди скаржаться на хамську та зухвалу поведінку Дениса Янієва, який безпосередньо відповідає за укриття у будинках, підпорядкованих житловій організації, але його керівництво взагалі не реагує на звернення громадян. Сам же інженер, як зазначається, прохання мешканців перевірити та відкрити укриття, ігнорує.

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«Денис Янієв родом з Торезу Донецької області. Це відомий міський прихильник російських окупантів. Він організував антиукраїнські мітинги за так звану «російську весну» у місті Торез навесні 2014 року й був одним з організаторів псевдореферендуму. Згодом після окупації у 2014 році Торезу, цей покидьок переїхав від «омріяного життя» до логова нацистів у Київ» – написав Олег Симороз та закликав відреагувати СБУ та місцеву владу на фігуранта «Миротворця».

Своєю чергою Солом'янська РДА заявила про відсторонення Дениса Янієва від посади головного інженера житлово-експлуатаційної дільниці 901, який працював у зазначеній ЖЕД з 2015 року, а до Служби безпеки України направлено відповідний лист.

Варто зауважити, що у Київ Дениса Янієва, як голову окружної комісії так званого «референдуму Донецької народної республіки» доставили бійці батальйону Олега Ляшка ще у 2014 році, разом із самопроголошеним мером Тореза Полторацькою Іриною. Загалом тоді було затримано чотирьох активістів сепаратистського руху на Донбасі.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу та повідомила про підозру в масштабній корупції заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

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До слова, транспортний комітет підтримав законопроект (№9238), який передбачає дозвіл на реєстрацію авто для ЗСУ та інших військових формувань на період дії воєнного стану та 90 днів після його скасування.