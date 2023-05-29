Молодята взяли шлюб в одному з укриттів Києва (відео)

Попри те, що частина весілля пройшла в бомбосховищі, наречені та гості в прекрасному настрої та щасливі

Російська атака на Київ 29 травня не змогла поставити на паузу життя жителів та гостей міста

Ворожа атака на Київ 29 травня не змогла поставити на паузу життя жителів та гостей міста. Одна пара молодят не гаяла часу та одружилася прямо в одному з Київських укриттів. Миле відео з події з'явилося в мережі.

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На кадрах помітно, як новоствореній сім'ї кричать «Гірко!». Попри те, що частина весілля пройшла в бомбосховищі, наречені та гості в прекрасному настрої та щасливі. Після поцілунку молодят, ймовірно, організаторка свята прокричала «А тепер перший танець молодих!». І всі присутні засміялися.

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Нагадаємо, 29 травня російські загарбники атакували Київ. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка, в Оболонському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги.

До слова, триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.