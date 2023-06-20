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Київські депутати подарували голові Дніпровської РДА барабан

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Київські депутати подарували голові Дніпровської РДА барабан
Павло Бабій із барабаном для «психологічного розвантаження»
фото: Дмитро Білоцерковець

Як пояснили депутати, барабан допоможе Павлу Бабію «зняти стрес»

Після скандальної закупівлі барабанів за 1 млн грн у шкільні укриття, депутати фракції «Удар» вручили виконувачу обов'язків голови Дніпровської РДА Павлу Бабію барабан «для зняття стресу». Про це повідомив депутат Київради Дмитро Білоцерковець. 

«Щойно перед депутатським корпусом Київради виступав призначений президентом чиновник від «Слуг народу» – голова Дніпровської райдержадміністрації (Павло Бабій – «Главком») зі спробою пояснити абсурдну закупівлю барабанів в укриття майже за 1 млн грн. Пояснити цю сміливу ідею, чиновник так і не зміг, зазначивши лише, що від закупівлі барабанів довелося відмовитися», – повідомив Білоцерковець.  

Голові Дніпровскої РДА вручили барабан
Голові Дніпровскої РДА вручили барабан
фото: Дмитро Білоцерковець

Білоцерковець наголосив, що барабани були настільки гучними, що на їх тлі забулися овочерізки за 130 тис. грн, а також електричні сковорідки по 720 тис. грн за штуку, які також придбали в укриття.

«З ними що? Їх лишили в закупівлях? – поцікавився Білоцерковець, і додав: – Чи не планувала РДА в додачу до барабанів закупити петарди і салюти, щоб знімати стрес киянам, які регулярно чують вибухи від російських обстрілів?»   

Депутат Київради поцікавився, яким саме чином барабани можуть допомогти зняти стрес у країні, де люди постійно страждають від ворожих вибухів, і наголосив: ураховуючи, що цей скандал додав чиновникам РДА чимало стресу, фракція «Удар» дарує барабан для його зняття.

Нагадаємо, що управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Крім того, Солом‘янська райдержадміністрація на 3 млн гривень закупила майже 1 тис. матів для укриттів за ціною у 3200 грн за штуку у той час, як вони коштують значно дешевше. 

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Теги: Київ депутат скандал Дмитро Білоцерковець

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