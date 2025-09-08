Головна Спорт Новини
Команда ГУР перемогла в суперлізі України з регбі-15 (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Команда ГУР перемогла в суперлізі України з регбі-15 (фото)
ГУР наголосило, що дебютна перемога стала важливою подією для колективу
фото: ГУР/Facebook

ГУР: Дебютна перемога стала важливою подією для колективу й підтвердженням його готовності гідно конкурувати на рівні суперліги

На матчі суперліги чемпіонату України з регбі-15 серед чоловічих команд GUR здобув перемогу над клубом «Політехнік» із рахунком 19:0. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«У своєму дебютному матчі Суперліги чемпіонату України з регбі-15 серед чоловічих команд, який відбувся 6 вересня 2025 року на стадіоні «Спартак» у Києві, регбійний клуб RC GUR здобув впевнену перемогу над RC «Політехнік» із рахунком 19:0», – йдеться у повідомленні.

Команда ГУР перемогла в суперлізі України з регбі-15 (фото) фото 1
RC GUR — це клуб, який створений за підтримки «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України та поєднує спортивний розвиток із високою місією – бути символом сили, мужності та єдності.

«Дебютна перемога стала важливою подією для колективу й підтвердженням його готовності гідно конкурувати на рівні суперліги. Розвиваємо український спорт разом!», – наголошує ГУР.

Команда ГУР перемогла в суперлізі України з регбі-15 (фото) фото 2

До слова, понад тисячу колишніх регбістів подали позови проти спортивних федерацій через проблеми зі здоров'ям після струсу мозку. Юридична фірма, яка представляє інтереси спортсменів, стверджує, що загалом до колективного позову приєдналися 725 колишніх регбістів та 280 колишніх гравців у регбіліг.

Теги: ГУР регбі Київ

Команда ГУР перемогла в суперлізі України з регбі-15 (фото)
Команда ГУР перемогла в суперлізі України з регбі-15 (фото)
Екстренер київського «Динамо» став віцепрезидентом «Полісся»
Екстренер київського «Динамо» став віцепрезидентом «Полісся»
Участь військових з РФ у чемпіонаті світу: з'явилася реакція Міжнародної федерації важкої атлетики
Участь військових з РФ у чемпіонаті світу: з'явилася реакція Міжнародної федерації важкої атлетики
«Таке безмозгле». Українська фехтувальниця – про вчинок росіянки, яка одягнула футболку з Путіними
«Таке безмозгле». Українська фехтувальниця – про вчинок росіянки, яка одягнула футболку з Путіними
Російська лучниця Гомбоєва, яка незаконно відвідувала Крим, пропустить чемпіонат світу
Російська лучниця Гомбоєва, яка незаконно відвідувала Крим, пропустить чемпіонат світу
«Нейтральна» чемпіонка світу з фехтування Єгорян одягнула футболку з Путіним (фото)
«Нейтральна» чемпіонка світу з фехтування Єгорян одягнула футболку з Путіним (фото)

