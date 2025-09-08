Команда ГУР перемогла в суперлізі України з регбі-15 (фото)

ГУР наголосило, що дебютна перемога стала важливою подією для колективу

ГУР: Дебютна перемога стала важливою подією для колективу й підтвердженням його готовності гідно конкурувати на рівні суперліги

На матчі суперліги чемпіонату України з регбі-15 серед чоловічих команд GUR здобув перемогу над клубом «Політехнік» із рахунком 19:0. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«У своєму дебютному матчі Суперліги чемпіонату України з регбі-15 серед чоловічих команд, який відбувся 6 вересня 2025 року на стадіоні «Спартак» у Києві, регбійний клуб RC GUR здобув впевнену перемогу над RC «Політехнік» із рахунком 19:0», – йдеться у повідомленні.

RC GUR — це клуб, який створений за підтримки «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України та поєднує спортивний розвиток із високою місією – бути символом сили, мужності та єдності.

«Дебютна перемога стала важливою подією для колективу й підтвердженням його готовності гідно конкурувати на рівні суперліги. Розвиваємо український спорт разом!», – наголошує ГУР.

