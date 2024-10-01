ЦАХАЛ запевнив, що не планує довго перебувати у Лівані – CNN

Ізраїль повідомив, що виконує лише обмежені завдання на півдні Лівану

Наземна операція ізраїльської армії спрямована на ліквідацію прямих загроз з боку «Хезболли» і не передбачає тривалого перебування військових на території Лівану. Про це повідомив ЦАХАЛ, передає CNN.

Однак ізраїльська сторона не уточнює, скільки часу триватиме операція та наскільки глибоко війська діятимуть в Лівані. Відомо лише, що основний акцент буде спрямований на усунення загроз з ліванських поселень поблизу кордону та запобіганні проникненню бойовиків у північні регіони Ізраїлю.

«Ізраїльські офіційні особи намагаються схарактеризувати наземну операцію в південному Лівані як обмежену за масштабом та заявляють, що там не буде довгострокової окупації», – зазначається в повідомленні CNN.

Нагадаємо, в ніч прот 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

До слова, раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.