Другий день «транспортного локдауну» в Києві: ціни на таксі знову зросли

Тарифи на звичні маршрути киян знову здорожчали у 2-3 рази

У Києві вранці 6 квітня, у другий день заборони на проїзд у громадському транспорті без спецперепусток, значно зросли ціни на послуги служб таксі і водіїв.

Нагадаємо, таксисти Києва у перший день локдауну в два-три рази підняли ціни. Але на вечір 5 квітня ціни на таксі знову стали такими як зазвичай.

Сьогодні вранці ціни на таксі у популярних сервісів Uklon та Uber знову виросли щонайменше вдвічі. Так, наприклад, поїздка за маршрутом, який ще ввечері 5 квітня обходився в 87 гривень, зараз коштує 168 гривень.

Ціна на 22 годину 5 квітня

Ціна на 7 ранку 6 квітня

Мапа заторів станом на 07:30 показує 8-9 бальні затори на найважливіших дорогах.

Додамо, що після введення спецперепусток для користування громадським транспортом, у Києві зменшилась кількість маршрутних таксі. Компанії-перевізники скаржаться, що водії київських маршруток масово звільняються через локдаун.

Також мер Києва Віталій Кличко назвав умови для введення надзвичайного стану у столиці. Київські лікарні майже повністю заповнені, і місто «дуже близько підходить» до колапсу медичної системи.

Раніше Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

Загалом планувалося роздати близько 400 тисяч перепусток, однак у перший день локдауну було додатково виготовлено ще 100 тисяч штук.

Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.