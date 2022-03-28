  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Столичний метрополітен працює в режимі перевезень

    Столичний метрополітен працює в режимі перевезень
    фото: cfts.org.ua

    Рух червоною лінією організовано від ст. «Шулявська» до ст. «Університет»

    Київський метрополітен працює у режимі перевезень. Про це повідомила пресслужба «Київського метрополітену» підземки в понеділок уранці.

    Рух червоною лінією організовано від ст. «Шулявська» до ст. «Університет».

    Синьою лінією поїзда курсують: ст. «Героїв Дніпра» – ст. «Теремки». Без зупинки на станціях: «Площа Незалежності», «Площа Льва Толстого».

    Зелена лінія працює від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі. Без зупинки: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».

    Також працює ділянка «Славутич»-«Червоний хутір».

    Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

    «Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватись у разі необхідності» – зазначили в пресслужбі.

    Наземний транспорт і метро для перевезення пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття, йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує найближчим часом відновити рух кільцевого електропотягунавколо Києва. До слова, у школах та вишах Києва з 28 березня відновлюється освітній процес. Він буде проходити дистанційно.

    Теги: росія окупанти Київ громадський транспорт метро війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Столичний метрополітен працює в режимі перевезень