Столичний метрополітен працює в режимі перевезень

Рух червоною лінією організовано від ст. «Шулявська» до ст. «Університет»

Київський метрополітен працює у режимі перевезень. Про це повідомила пресслужба «Київського метрополітену» підземки в понеділок уранці.

Рух червоною лінією організовано від ст. «Шулявська» до ст. «Університет».

Синьою лінією поїзда курсують: ст. «Героїв Дніпра» – ст. «Теремки». Без зупинки на станціях: «Площа Незалежності», «Площа Льва Толстого».

Зелена лінія працює від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі. Без зупинки: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».

Також працює ділянка «Славутич»-«Червоний хутір».

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

«Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватись у разі необхідності» – зазначили в пресслужбі.

Наземний транспорт і метро для перевезення пасажирів працюватимуть з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує найближчим часом відновити рух кільцевого електропотягунавколо Києва. До слова, у школах та вишах Києва з 28 березня відновлюється освітній процес. Він буде проходити дистанційно.