Як насправді живе Дагестан? Показова історія про туалет та директора школи (відео)

У школі санвузол є лише на вулиці, а питна вода у відрі біля входу

Директор однієї зі шкіл у Дагестані вирішив самостійно побудувати туалет у навчальному закладі через брак грошей. Будівельні роботи потрапили на відео, яке розлетілося в соцмережах.

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Школа знаходиться у селі Жовтневе. Місцеві жителі довго вимагали спорудити нову будівлю через погані умови в нинішній – санвузол є лише на вулиці, питна вода у відрі біля входу, а стеля почала руйнуватися. Після того як на ситуацію звернули увагу ЗМІ, влада виділила на реконструкцію будівлі 17 мільйонів рублів (майже 7 млн грн), проте гроші ще не надійшли до школи.

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Щоб встигнути відремонтувати будівлю до початку навчального року, співробітники школи особисто зайнялися ремонтом, не чекаючи грошей. У роботах взяли участь директор, охоронець, кухар та прибиральниця. На кадрах, що потрапили в мережу, вони закладають фундамент майбутнього жіночого туалету.

Місцеві жителі вважають, що голова навчального закладу оплачує будівництво із власних коштів. За словами директора, решта співробітників добровільно допомагає відбудовувати санвузол, проте техпрацівники заявили, що займаються цим зі страху втратити роботу.

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