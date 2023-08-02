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Як насправді живе Дагестан? Показова історія про туалет та директора школи (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як насправді живе Дагестан? Показова історія про туалет та директора школи (відео)
Співробітники школи особисто закладають фундамент майбутнього жіночого туалету
фото: скріншот з відео

У школі санвузол є лише на вулиці, а питна вода у відрі біля входу

Директор однієї зі шкіл у Дагестані вирішив самостійно побудувати туалет у навчальному закладі через брак грошей. Будівельні роботи потрапили на відео, яке розлетілося в соцмережах.

Школа знаходиться у селі Жовтневе. Місцеві жителі довго вимагали спорудити нову будівлю через погані умови в нинішній – санвузол є лише на вулиці, питна вода у відрі біля входу, а стеля почала руйнуватися. Після того як на ситуацію звернули увагу ЗМІ, влада виділила на реконструкцію будівлі 17 мільйонів рублів (майже 7 млн грн), проте гроші ще не надійшли до школи.

Щоб встигнути відремонтувати будівлю до початку навчального року, співробітники школи особисто зайнялися ремонтом, не чекаючи грошей. У роботах взяли участь директор, охоронець, кухар та прибиральниця. На кадрах, що потрапили в мережу, вони закладають фундамент майбутнього жіночого туалету.

Місцеві жителі вважають, що голова навчального закладу оплачує будівництво із власних коштів. За словами директора, решта співробітників добровільно допомагає відбудовувати санвузол, проте техпрацівники заявили, що займаються цим зі страху втратити роботу.

Нагадаємо, росіянка звернулася до диктатора Путіна із проханням знайти її мертвого сина-окупанта, адже, за її словами, російська влада загубила його тіло.

До слова, наприкінці року Туреччина вирішила зробити «подарунок» для тих туристів, які не живуть у готелях, а знімають житло у країні подобово.

Раніше в одному з номерів російських туристів знайшли понад 35 кг «гостинців».

Теги: росіяни Дагестан школа ремонт

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