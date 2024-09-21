У Києві погіршився стан повітря: влада повідомила причину

Стан повітря погіршився в Оболонському та Дніпровському районах Києва

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано закрити вікна

У суботу, 21 вересня, Київ накрив густий дим та неприємний запах. Станом на 19:00 у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу), повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Імовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області, інформує КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними SaveEcoBot, за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, у деяких районах Києва станом на 18:00 годину 21 вересня рівень забруднення повітря становить 112-137 AQI PM2.5. Найбільший рівень забрудненості фіксується на Полярній, 19.

Також «погане» повітря в Оболонському та Дніпровському районах Києва.

У середньому в столиці якість повітря нині оцінюється на рівні 72 AQI PM2.5, що є «прийнятною» якістю.

Нагадаємо, 20 вересня Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі