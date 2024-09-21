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У Києві погіршився стан повітря: влада повідомила причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві погіршився стан повітря: влада повідомила причину
Стан повітря погіршився в Оболонському та Дніпровському районах Києва
фото: glavcom.ua

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано закрити вікна

 

У суботу, 21 вересня, Київ накрив густий дим та неприємний запах. Станом на 19:00 у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу), повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Імовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області, інформує КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними SaveEcoBot, за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, у деяких районах Києва станом на 18:00 годину 21 вересня рівень забруднення повітря становить 112-137 AQI PM2.5. Найбільший рівень забрудненості фіксується на Полярній, 19.

Також «погане» повітря в Оболонському та Дніпровському районах Києва.

У середньому в столиці якість повітря нині оцінюється на рівні 72 AQI PM2.5, що є «прийнятною» якістю.

Нагадаємо, 20 вересня Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі

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Теги: Київ повітря влада

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