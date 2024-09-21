У Києві погіршився стан повітря: влада повідомила причину
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано закрити вікна
У суботу, 21 вересня, Київ накрив густий дим та неприємний запах. Станом на 19:00 у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу), повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Імовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області, інформує КМДА.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
За даними SaveEcoBot, за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, у деяких районах Києва станом на 18:00 годину 21 вересня рівень забруднення повітря становить 112-137 AQI PM2.5. Найбільший рівень забрудненості фіксується на Полярній, 19.
Також «погане» повітря в Оболонському та Дніпровському районах Києва.
У середньому в столиці якість повітря нині оцінюється на рівні 72 AQI PM2.5, що є «прийнятною» якістю.
Нагадаємо, 20 вересня Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі
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