Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада

В деяких регіонах України 3 листопада прогнозують заморозки

3 листопада за прогнозами синоптиків по всій території України очікується хмарна та суха погода. Буде доволі вітряно. Зранку в західних та центральних регіонах прогнозуються заморозки. На заході буде найбільш прохолодно, до -2°C. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде поривчастий, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2-+1°C на заході країни, на півдні вночі буде тепліше до +1-3°C. У східних регіонах вночі повітря прогріється до позначки 0-+2°C. Вдень буде тепліше. В центрі країни температура повітря досягне позначки +5-8°C, у східних областях – +7-9°C. Найтепліше буде в Криму, та на півдні, там стовпчики термометрів покажуть позначку +7-9°C.

У Київській області очікується вітряна погода та ранкові заморозкиа. Температура повітря вночі становитиме 0-+2°C, вдень буде тепліше – +5-7°C. У Києві вночі очікується близько +2°C, а вдень – +6°C.