У столиці очікуються пориви вітру: прогноз погоди на 30 жовтня

Повітря прогріється до 12-14°

У Києві 30 жовтня синоптики прогнозують хмарну, але з проясненнями погоду. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 30 жовтня по Київщині:

Хмарно з проясненнями, без опадів;

Вітер західний , 5-10 м/с;

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 4-6° тепла, вдень повітря прогріється до 12-14°. Крім того, завтра у столиці очікується західний вітер, пориви якого сягатимуть від 2 до 10 м/с.

Нагадаємо, 29 жовтня у столиці рівень забрудненості атмосферного повітря був дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.