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У столиці очікуються пориви вітру: прогноз погоди на 30 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столиці очікуються пориви вітру: прогноз погоди на 30 жовтня
фото: glavcom.ua

Повітря прогріється до 12-14°

У Києві 30 жовтня синоптики прогнозують хмарну, але з проясненнями погоду. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 30 жовтня по Київщині:

  • Хмарно з проясненнями, без опадів;
  • Вітер західний , 5-10 м/с;
  • Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 4-6° тепла, вдень повітря прогріється до 12-14°. Крім того, завтра у столиці очікується західний вітер, пориви якого сягатимуть від 2 до 10 м/с.

Нагадаємо, 29 жовтня у столиці рівень забрудненості атмосферного повітря був дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. 

Теги: погода прогноз погоди повітря вітер клімат

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