Суд обирає запобіжний захід затриманим через погром на столичному ринку

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Фото: С14, Facebook Ветерана Азову «Тічера» відпустили на поруки

Під будівлю суду підтримати учасників сутичок прийшли сотні націоналістів

У Деснянському районному суді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу трьом учасникам сутичок з поліцією на ринку біля метро «Лісова».

Під будівлю суду підтримати учасників сутичок прийшли сотні обурених представників різних націоналістичних сил, а також звичайні мешканці міста, повідомляє Інформатор.

Під будівлею суду присутні організації: С14, «Національний корпус», Правий сектор, ОУН та інші.

Засідання мало розпочатися о 13:00, але підозри вручили лише об 11:00, тому суд перенесли на 15:00.

Будівля Деснянського районного суду у Києві взята під посилену охорону бійців Національної гвардії й поліції.

Як повідомляється на сторінці С14 у Facebook, «ветерана Азову «Тічера» відпускають на волю на поруки». Рішення щодо двох інших учасників сутичок очікується.

Нагадаємо, 26 травня у Києві побили військового пенсіонера, який під час конфлікту невідомої жінки із продавцями ринку на метро Лісова заступився за останню.

Правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро «Лісова». Затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження. Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

27 травня до кіоска біля станції метро «Лісова» у Києві, де 26 травня побили військового пенсіонера, прийшли радикали, які почали громити кіоски, ламати ролети. Сталася сутичка з поліцією.

Після погрому столична поліція затримала 34 особи.