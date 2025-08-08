Головна Країна Суспільство
Посадовці оборонного підприємства за хабарі фальсифікували висновки про якість озброєння

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Обох посадовців затримано під час одержання неправомірної вигоди у 80 тисяч гривень
Обох посадовців затримано під час одержання неправомірної вигоди у 80 тисяч гривень
Правоохоронці зафіксували щонайменше два випадки підробок офіційних протоколів

Директор та головний інженер державного підприємства, що займається сертифікаційними випробуваннями оборонної техніки, за грошову «винагороду» вносили до офіційних протоколів неправдиві дані про якість продукції. Про це, як пише «Главком», повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Не проводячи належних випробувань фігуранти закривали очі на недоліки озброєння та вписували до документів позитивні висновки. Отримані за це кошти посадовці розділяли між собою, оминаючи будь-який офіційний облік.

Задокументовано щонайменше два випадки таких перевірок, повідомили у відомстві. Спершу це була роботизована турель, а потім надводний комплекс, які надав на тестування директор приватної фірми.

Обох посадовців затримано під час одержання чергового траншу – 80 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків у них вилучено документацію, чорнові записи, гроші та інші речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Фігурантам повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Нагадаємо, директор державного підприємства критичної інфраструктури разом із керівником регіональної філії вирішили збудувати схему власного збагачення, влаштовуючи на роботу військовозобов’язаних осіб.

«Главком» писав, що Національне антикорупційне бюро повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.

Теги: Львівщина Львів прокуратура хабар корупція корупція в Україні

