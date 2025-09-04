Головна Київ Новини
Затримано диверсанта, який підпалив релейну шафу та авто ЗСУ в Голосіївському районі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Затримано диверсанта, який підпалив релейну шафу та авто ЗСУ в Голосіївському районі
За скоєне чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України/Facebook

Куратори обіцяли чоловіку $2 тис. за виконане «завдання», однак жодної винагороди він так і не отримав

Співробітники поліції та Служби безпеки України затримали 23-річного мешканця столиці, який, за даними слідства, виконував завдання російських спецслужб. Зловмисник, що шукав легких заробітків у Telegram, підпалив залізничну релейну шафу та військовий автомобіль. Про це повідрмляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, шо, керуючись інструкціями кураторів, зловмисник за допомогою легкозаймистої речовини підпалив релейну шафу сигнальної установки на залізниці, а через кілька днів підпалив військовий автомобіль марки Mitsubishi.

фото: Національна поліція України

«За виконане «завдання» куратори обіцяли чоловіку $2 тис., однак жодної винагороди він так і не отримав. В обох випадках чоловік фіксував загоряння об’єктів на камеру мобільного телефона для «звітності» перед російськими спецслужбами», – повідомили у поліції.

фото: Національна поліція України

Оперативники Голосіївського управління поліції спільно з колегами з Управління карного розшуку та аналітиками кримінального аналізу у взаємодії зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець. Фігурант переховувався в Одесі, де й був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі фігурант перебуває під вартою.  

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст.113 Кримінального кодексу України – диверсія. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, столичні правоохоронці оголосили підозри двом чоловікам у підпалі чотирьох автівок у Шевченківському районі. За даними слідства, вони діяли на замовлення. За таку «роботу» їм обіцяли щедру оплату, але грошей чоловіки так і не отримали. 

Також у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових. За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграмі з пропозицією за $1 тис. знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. Для цього він залучив свого знайомого. Для підпалу підозрювані підібрали Mitsubishi L200 у Дніпровському районі та облили його легкозаймистою речовиною.

 

