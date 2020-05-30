Суд заарештував на два місяці вже п'ятьох фігурантів стрілянини у Броварах



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Один із фігурантів справи про стрілянину у Броварах Фото: Нацполіція

Загалом Броварський міський суд має обрати запобіжний захід 21 затриманому

П’ятьом фігурантам справи про стрілянину у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Про це у суботу ввечері повідомляє Національна поліція у Facebook.

«На цей час запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави - обрано п‘ятьом фігурантам», – йдеться у дописі.

Загалом Броварський міський суд має обрати запобіжний захід 21 затриманому у зв'язку зі стріляниною у Броварах.

Нагадаємо, вранці 29 травня в Броварах десятки людей влаштували перестрілку посеред вулиці. Копи затримали 21 учасника перестрілки: 11 – в Броварах, 5 – у Житомирській області та 5 – у Вінницькій.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.

Напередодні ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що учасники стрілянини «надовго сядуть у в’язницю». Наразі 28 зловмисників затримані, з них вже 22 висунуті обвинувачення.

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