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    Суд заарештував на два місяці вже п'ятьох фігурантів стрілянини у Броварах

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    Один із фігурантів справи про стрілянину у Броварах - Суд заарештував на два місяці вже п'ятьох фігурантів стрілянини у Броварах
    Один із фігурантів справи про стрілянину у Броварах
    Фото: Нацполіція

    Загалом Броварський міський суд має обрати запобіжний захід 21 затриманому

    П’ятьом фігурантам справи про стрілянину у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

    Про це у суботу ввечері повідомляє Національна поліція у Facebook.

    «На цей час запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави - обрано п‘ятьом фігурантам», – йдеться у дописі.

    Загалом Броварський міський суд має обрати запобіжний захід 21 затриманому у зв'язку зі стріляниною у Броварах.

    Нагадаємо, вранці 29 травня в Броварах десятки людей влаштували перестрілку посеред вулиці. Копи затримали 21 учасника перестрілки: 11 – в Броварах, 5 – у Житомирській області та 5 – у Вінницькій.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

    Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

    Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.

    Напередодні ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що учасники стрілянини «надовго сядуть у в’язницю». Наразі 28 зловмисників затримані, з них вже 22 висунуті обвинувачення.

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